إيمانيات

رأس السنة الهجرية ليس عيداً إسلامياً بالمعنى الشرعي للعيد، ولكنّه مناسبة توحي بالمسلمين بالكثير من المشاعر والأحاسيس والأفراح، لأنّ رأس السنة الهجرية تشير إلى هجرة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن معه من المسلمين، ليؤسّسوا المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية، ولتبدأ عملية التحدّي للشرك والكفر.. فهي مناسبة تستحقّ منّا أن نحتفل بها احتفالاً إسلامياً، بحيث نتمثَّل في رأس السنة كلّ هذه السنين التي قطعها المسلمون منذ أن عاش الإسلام حركته في الهجرة وحتى الآن، ولنتصوّر أنّنا جزء من المسيرة الإسلامية، فالذين سبقونا صنعوا قسماً من تاريخ الإسلام، سواء كان سلبياً أو إيجابياً. ونحن مسؤوليتنا عندما تأتي كلّ سنة هجريّة جديدة، أن نصنع تاريخ الإسلام بجهدنا، وبحسب مسؤولياتنا وإمكاناتنا، وذلك انطلاقاً من قوله تعالى: (تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (البقرة/ 134).

وقد يقول بعض الناس، إنّ الهجرة لم تقع في أوّل محرّم، ولكنّها وقعت على الأغلب في ربيع الأوّل، فلماذا نحتفل بالهجرة في أوّل محرّم؟ واقعاً، نحن نحتفل في أوّل محرّم برأس السنة الهجرية، وقد كان من عادة العرب في ذلك الحين، أنّهم يعتبرون أوّل السنة أوّل محرّم، ولكنّهم اختاروا تاريخ الهجرة عنواناً للتاريخ. ولذلك، نحن عندما نتصوّر رأس السنة الهجرية، فنحن نتصوّر التاريخ الإسلامي الذي بدأ من الهجرة، ونتصوّر معه تأثير الهجرة في واقع الإسلام في حركته. ولذلك، نحن نفرح بالهجرة، ونفرح بانتصارات المسلمين عندما نجد هناك انتصاراً في هذه السنة وفي تلك السنة، لأنّ هناك فرقاً بين فرح العبث وبين فرح الرسالة، فالفرح بالرسالة والفرح بالرسول والفرح بالإسلام.

نقرأ في سيرة الحسين (عليه السلام) في عاشوراء، أنّه عندما تلقّى دم ولده عبدالله الرضيع، وقد اعتنقه، وكان يرفرف على صدره كالطير المذبوح، كما تقول كُتُب السيرة، كان الحسين (عليه السلام) في أقصى حالات الألم. إنّه أقصى من الألم الذي واجهه عندما سقط عليّ الأكبر، وعندما سقط القاسم وأبو الفضل العباس، لأنّه عاش مأساة الطفولة البريئة التي تعتنقه وتضمّه وترفرف على صدره.. إنّها مأساة فوق المأساة. ولكنّ الحسين ماذا قال؟ هل بكى؟ رمى بدم ولده نحو السماء وقال: «هوّن ما نزل بي أنّه بعين الله». فمادام الله يراني وأنا أعيش المأساة وأضحّي في سبيله، فليُقتل طفلي وأولادي، فلا مشكلة عندي طالما الله يراني.. وهكذا، كان الحسين (عليه السلام) رسالياً في حركته، كانت المأساة في قلب الرسالة، وكان الفرح في قلب المأساة. نعم، هناك حبّ يعيشه الإنسان في مشاعره، وهناك فرح يعيشه الإنسان في عقله وفي أهدافه في الحياة.

