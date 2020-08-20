إيمانيات

إنّ الإمام الحسين (عليه السلام) عندما انطلق، درس كلّ واقع الأمّة، ودرس شخصية الحاكم، وذلك عندما تحدّث مع أمير المدينة، ليقول له: «إنّا أهل بيت النبوّة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، ومهبط الوحي والتنزيل، بنا فتح الله، وبنا ختم الله، والطاغية الظالم رجل فاسق، شارب الخمر، قاتل النّفس المحترمة، معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله»، وقوله «مثلي»، لا ينطلق من خلال خصوصية الحسين (عليه السلام)، بل إنّه يريد أن يقول: مثلي، أنا الذي ألتزم خطَّ الله ورسوله، أنا الذي ألتزم الإسلام، وأحمل مسؤوليّة الأمّة في استقامتها، وفي تحقيق كلّ أهدافها على أساس الرسالة. وكأنّ الحسين (عليه السلام) يقول للمسلمين: مثلكم في كلّ تاريخ، وفي كلّ حاضر، وفي كلّ مستقبل، لا يبايع حاكماً ظالماً جائراً، بل لابدّ من أن يبايع حاكماً يحمل رسالة الإسلام، كالحسين (عليه السلام). لم يكن الحسين (عليه السلام) يتحدّث شخصياً، بل كان يتحدّث على أساس الصّورة الرساليّة للحاكم.

ثم نقرأ في كلمات الإمام الحسين (عليه السلام) آنذاك: «واتّخذوا مال الله دولاً»؛ إنّه يتحدّث عن الحاكم أو الحكّام الذين يتداولون بأيديهم أموال الأمّة، التي هي أموال الله تعالى، التي جعل لها مصرفاً لكلِّ حاجات الأمّة، ولم يرخّص لأحد أن يستغلّها، كما قال الإمام عليّ (عليه السلام): «لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف والمال مال الله؟!». ثم قال الحسين (عليه السلام): «وعباده خولاً»، أي أنّهم استعبدوا النّاس في واقعة (الحرّة)، إذ كانت التّعليمات لوالي المدينة أن يسترقَّ أهلها، وأن يستعبدهم.

تلك كانت العقليّة والذهنيّة التي يعيشها أولئك الطّغاة والظّالمون. ولذلك، فإنّ الواقع السياسي، والواقع الاجتماعي، والواقع الاقتصادي، وما إلى ذلك، مما كان في زمن الإمام الحسين (عليه السلام)، هو الذي دعاه (عليه السلام) إلى الثّورة لأجل إصلاحه، ولابدّ لنا من أن ندرس كلّ ذلك، وأن نقارن بين ظروفنا في ما يشبه تلك الأوضاع وظروف تلك المرحلة.

نحن لا نستغرق في التّاريخ لنغيب عن الواقع، ولكنّنا نأخذ من التّاريخ الفكرة والعبرة والدّرس، وخصوصاً أنّ هناك خصوصيّة في قيادة الإمام الحسين (عليه السلام)، التي تختلف عن أيّة قيادة إصلاحيَّة في التاريخ، وهي أنّ الحسين (عليه السلام) إمام، والإمامة امتداد لحركة النبوّة، فهو يحمل الرسالة، ويتحرّك من أجل تأصيلها وتأكيدها، وتصحيح ما حاول الآخرون أن يغيّروه فيها، والإمامة عندما تتحدّث وتتحرك، فإنّها لا تعيش في مرحلتها، وإنّما تتحدّث بالإسلام، وتطرح حركيّة الإسلام. ولذلك، فإنّ الإمامة تمتدُّ في امتداد الزّمن، وهكذا، فنحن عندما نتذكّر الإمام الحسين (عليه السلام)، فإنّ الإمام الحسين (عليه السلام) ليس مجرّد شخصيّة تاريخيّة، ولكنّه إمامنا، نأخذ من أحاديثه، ومن سيرته، ومن حركته، نأخذ منها شرعيّة كلّ ما نتحرّك به بشكل مماثل.

ربط الإمام الحسين (عليه السلام) ثورته بمسألة الإصلاح في أمَّة رسول الله، وانطلق ليؤكِّد عمق حركته في الواقع الإسلامي، وركَّز لنا العنوان السياسي الذي ننطلق فيه في كلّ مواقع الصّراع: «إلا وإنّ الدّعيّ ابن الدّعيّ قد ركز بين اثنتين؛ بين السلَّة والذلّة، وهيهات منا الذّلّة..!». وهكذا ترك خطّاً لكلِّ الثّائرين من أجل الحقّ، ولكلِّ الّذين يتمرَّدون على كلّ واقع يريد أن يفرض عليهم الذّلّ والظّلم والانحراف.

ذلك هو الخطّ الحسينيّ الذي يتحرّك في الخطّ الإسلاميّ كلّه. وعلى هذا الأساس كلّه، نعرف أنَّ طريق الإسلام في خطِّ أهل البيت (عليهم السلام)، هو الطّريق الذي يعطينا كلّ عناصر الوعي والروحانيّة واللّقاء بالله.

