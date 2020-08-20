إيمانيات

عاش الإمام الحسين (عليه السلام) مع الناس وإلى الناس، فشمل عطاءه كلّ الناس وقد ملأت أفكاره التحررية الفضاء، وعمت الأرجاء وبيضت صفحات التأريخ بمداد من نور وبذلك أصبح سفينةً أبدية لجميع البشرية، تنقذها من عصور الظلام إلى شاطئ الأمان ورضا الرحمن.

كان الإمام الحسين (عليه السلام)، أستاذاً في «فن العطاء والفداء»، لقد أعطى ماله وما كسب في سبيل الإنسانية فضحّى بعياله وأطفاله وحياته، انّه بحقّ قربان آل محمّد.. من أجل خلاص البشرية وتبعاً لذلك، فعطاء الإمام الحسين لا يختص بأحد لأنّه أعطى وضحّى من أجل الله، والله لا يختص بأحد، وليس حكراً على أحد، بل يستطيع كلّ إنسان أن يتزود من عطاء الإمام الحسين الخالد ويمكن أن يرفع بيرقه ويدعو الناس إليه لكي يتزودوا من عطائه الفكري والروحي الذي لا ينفد بل هو متجدد، يسع الدُّنيا، وما على البشرية المعاصرة إلّا أن تحوّل حبّ الحسين (عليه السلام) إلى طاقة دافعة، تقذف بحمم الحقّ على الباطل، وتدك معاقل الجور وتمزق قيود الجهل والظلام وتزيل تحكم الأهواء، وبذلك تتحقق إنسانية الإنسان.

لقد عاش الإمام (عليه السلام) مرحلة الإعداد الإلهي ومرحلة تحمّل أعباء الرسالة الإسلامية العظيمة مع جدّه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبكلّ ما لهذه الكلمة من معنى، فقد خضع إلى لون خاصّ من التربية والتوجيه والإنشاء الروحي والفكري بإشراف جدّه الرسول الأعظم، وأبويه العظيمين عليّ وفاطمة (عليهما السلام)، فجاءت شخصيّته تجسيداً لرسالة الإسلام فكراً وعملاً وسلوكاً. حيث كان له سيرة مُثلى في الحياة، وبُعد نظر، وسعة إيمان، واندفاع عظيم في العقيدة والمبدأ، تمثّل مركز الريادة في الفكر الإسلامي الأصيل، متبصّراً في كيفية حمل رسالة جدّه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، مجدّداً مسيره، عالماً بما يجب عليه، عاملاً بما توجبه عقيدته.

إنّ الحديث عن الإمام الحسين (عليه السلام) غني بالمواد وبكلّ معاني النيل والتضحية والفداء لأنّه يأتي في القمّة بين المصلحين، وعظماء التاريخ والثائرين على الظلم والطغيان، وقد أبت نفسه الكريمة الطاهرة إلّا أن تكون القدوة الحسنة والمثل الأعلى لكلّ مُصلح ثائر على الظلم والظالمين، ولكلّ أبيٍّ كريم يؤثر الموت تحت ظلال السيوف على الحياة بين أطمار الذلّة وفي ظلّ الجبابرة، وختم حياته والسيوف تنهش من جسمه وهو يقول: «لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقرّ لكم إقرار العبيد»، ولا يزال سيد الشهداء رمزاً للبطولات والتضحيات، وحديثاً كريماً للأجيال تستمدّ من معانيه وأبعاده الخيّرة أقدس المثل، وأكثرها عطاءً في تاريخ البشرية الطويل. وها هو التأريخ يصرخ عالياً وتردّده الأجيال – بتلك الثورة العملاقة – فقد أحدثت في المجتمع الإسلامي هزّة واضحة وزلزالاً عنيفاً.

