دوليه

حقق البرازيلي تياغو سيلفا مدافع وقائد باريس سان جرمان الفرنسي، إنجازا تاريخيا جديدا خلال مباراة فريقه ضد لايبزيغ الألماني، اول من أمس، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائية أن سيلفا يشارك اليوم في مباراته 59 بقميص بي إس جي في البطولات الأوروبية، ليكون أكثر لاعبي النادي الفرنسي مشاركة في البطولة على مدار تاريخه. وانتهى تعاقد المدافع البرازيلي مع النادي الباريسي في 30 يونيو الماضي، لكنه وافق على تمديد تعاقده لشهرين إضافيين لاستكمال منافسات دوري الأبطال. ويلعب سيلفا بالقميص الباريسي منذ انضمامه في صيف 2012 قادما من ميلان الإيطالي.

وسجل المدافع البرازيلي 3 أهداف ونال 5 إنذارات طوال 8 مواسم مع النادي الباريسي في دوري الأبطال.

