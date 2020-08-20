دوليه

أعلن ناديا بوردو ونانت اول من امس أن مباراتهما ضمن المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي التي كانت مقررة السبت، أصبحت الجمعة بعد تأجيل اللقاء الافتتاحي للموسم الجديد بين مرسيليا وسانت إتيان.

وكانت رابطة الدوري أعلنت عن تأجيل مباراة مرسيليا وسانت إتيان إلى منتصف سبتمبر بعد تأكيد الفريق المتوسطي وجود ثلاث اصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوفه.

وقالت الرابطة في بيان أن المباراة ستقام على ملعب فيلودروم الأربعاء 16 أو الخميس 17 سبتمبر «رهنا بتطور الظروف الصحية داخل نادي مرسيليا»، مشيرة إلى أن في ضوء النتائج الطبية التي نقلها مرسيليا يوم الثلاثاء 18 أغسطس، تم تأجيل المباراة ضد سانت إتيان.

وارتفع عدد الحالات في صفوف الفريق الجنوبي إلى أربع بعد الأولى التي تم الكشف عنها الخميس الماضي.

ويعد قرار تأجيل المباراة الافتتاحية ضربة قاسية للبطولة التي تم انهاؤها مبكرا في الموسم الماضي نتيجة فيروس «كوفيد-19» ما يطرح تساؤلات هو امكانية اقامة بطولة سلسلة في الموسم الجديد. وأعلن النادي الجنوبي في بيان نشره على حسابه الرسمي على «تويتر» أنه «تم تأكيد الحالات الثلاث المشتبه بها يوم الأحد»، مضيفا أنه «في أعقاب الفحوصات التي أجريت الاثنين، لم يتم الكشف عن أي حالات اخرى بفيروس «كوفيد-19».

وذكرت صحيفة «لا بروفانس» الاقليمية ان المصابين هم «حارس المرمى ستيف مانداندا ولاعبا الوسط ماكسيم لوبيز وفالنتان رونييه» وهي معلومات لم يؤكدها أو ينفها النادي.

وتم الخميس تداول اسم المدافع جوردان أفامي كأول حالة إيجابية في مرسيليا وهو ما أكده شخصيا عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الموسم الماضي أوقف في مارس الماضي بسبب «كوفيد-19» قبل أن يعلن عن انهائه قبل اوانه في ابريل وتتويج باريس سان جرمان المتصدر باللقب.

وكان فريق العاصمة في الصدارة برصيد 68 نقطة، ويبتعد بفارق كبير عن أقرب منافسيه مرسيليا صاحب المركز الثاني برصيد 56. وبحسب البروتوكول الطبي للرابطة فأنها تعتبر أن الفيروس «ينتشر» داخل النادي عندما يكون لديه «أكثر من ثلاثة لاعبين أو مؤطرين (انطلاقا من 4) معزولين ثمانية أيام»، وفي حال الكشف عن أربع حالات يمكنها تأجيل المباراة.

وكان مرسيليا طلب من السلطات المحلية لمحافظة بوش دو رون السماح له باللعب ضد سانت إتيان أمام 20 ألف متفرج، لكن طلبه قوبل بالرفض في الوقت الذي وضعت فيه بحالة تأهب قصوى بسبب تفشي الفيروس بكثافة في الاسابيع الاخيرة في المنطقة.

وكان نادي سانت إتيان أعلن الجمعة عن حالة إيجابية جديدة في تشكيلته بعد إلغاء مباراة ودّية ضد هرتا برلين الألماني بسبب حالة إيجابية أخرى في الأسبوع السابق.

بدوره أعلن نادي نيم الذي استضاف مرسيليا في مباراة ودّية في التاسع من الشهر الحالي، عبر «تويتر» اول من امس عن شكوكه بوجود حالتين إيجابيتين في صفوفه. ومن المقرر أن يستضيف نيم بريست الأحد في المرحلة الأولى.

وأظهرت الفحوصات ان نتيجة نحو 40 لاعبا من 11 ناديا في الدرجة الأولى جاءت إيجابية بفيروس «كوفيد-19» في الأسابيع الأخيرة. وأصيبت الغالبية العظمى منهم بالفيروس بعد استئناف التدريب في يونيو، ما أدى إلى عزلهم لفترات متفاوتة بحسب الحالة وإلغاء مباريات ودية.

