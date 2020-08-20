دوليه

ذكرت صحيفة كرونن تسايتونغ النمساوية، دون توضيح لأي مصدر، أن نتيجة فحوص أحد أعضاء بعثة ليفربول، بطل الدوري الإنكليزي، جاءت إيجابية بفيروس كورونا في معسكر الإعداد الصيفي في جبال الألب في النمسا. ولم توضح الصحيفة إذا ما كان هذا العضو من اللاعبين أم الجهاز التدريبي أم العاملين واكتفت بكلمة «عضو» في نادي ليفربول.

وقالت شركة (إس.إلى.إف.سي سوكر) المسؤولة عن تنظيم المعسكر، الذي يقام خلف الأبواب المغلقة، إن معسكر ليفربول التدريبي انتقل إلى مدينة سالفلدن النمساوية بعد إلغاء الذهاب إلى إيفيان في فرنسا «بسبب جائحة فيروس كورونا».

وتوج فريق المدرب يورغن كلوب بلقب الدوري الإنكليزي لأول مرة في 30 عاما وأنهى المسابقة بفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه.

