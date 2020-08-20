دوليه

تعاقد نادي توتنهام اول من امس رسميا مع حارس مرمى منتخب انكلترا السابق جو هارت مقابل صفقة حرة ليكون حارسا احتياطيا في صفوف فريق شمال لندن. ووقّع هارت (33 عاما) على عقد لمدة سنتين مقابل 66 الف دولار اسبوعيا بعد ان انتهى عقده مع ناديه السابق بيرنلي. وقال توتنهام في بيان رسمي «نحن سعداء للاعلان عن التعاقد مع جو هارت بعقد يستمر حتى عام 2022». وسيتنافس هارت مع الحارس الارجنتيني باولو غازانيغا على دور الاحتياطي للحارس الاساسي الفرنسي هوغو لوريس. وكانت اندية عدة ابدت رغبتها في الحصول على خدمات هارت ابرزها ليدز يونايتد الصاعد حديثا الى الدرجة الممتازة ودربي كاونتي في الدرجة الاولى وسلتيك بطل اسكتلندا. وسبق لهارت ان دافع عن الوان مانشستر سيتي لكن مدرب الاخير الاسباني بيب غوراديولا تخلى عن خدماته فأعير الى تورينو الايطالي ثم وست هام الانكليزي قبل ان ينتقل الى بيرنلي. ويملك هارت خبرة كبيرة على الصعيد العالمي بعد ان خاض 75 مباراة دولية مع منتخب انكلترا وشارك في كأس اوروبا مرتين عامي 2012 و2016 وكأس العالم في البرازيل عام 2014.