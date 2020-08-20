دوليه

دعا البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، المكسيكي راؤول خيمينيز لاعب ولفرمبتون للتوقيع مع السيدة العجوز. ووفقًا لصحيفة «لاغازيتا ديللو سبورت» الإيطالية،فإن رونالدو، هاتف، مهاجم ولفرمبتون، وطلب منه تجاهل مان يونايتد، والتوقيع مع اليوفي. وأشارت إلى أن تحرك كريستيانو يأتي ضمن مهمة يعمل «صاروخ ماديرا» على إنجازها هذا الصيف باختيار شريكه في الهجوم خلال الموسم المقبل. وأوضحت أنه من المرجح رحيل خيمينيز عن ولفرمبتون بعد خروج الفريق من بطولة الدوري الأوروبي، وعدم المشاركة قاريًا في أي بطولة خلال الموسم المقبل. وزعمت تقارير إسبانية مؤخراً أن خيمينيز عرض نفسه على برشلونة، إلا أن أحد ممثلي اللاعب المكسيكي نفى الأمر تماماً.