دوليه

فاجأ ريال سوسييداد الجميع بالإعلان عن ضم الإسباني دافيد سيلفا أحد أساطير مانشستر سيتي الإنكليزي. وضم سوسييداد سيلفا بعد انتهاء عقده مع سيتي واضعاً حداً للشائعات التي ربطت سيلفا بالانتقال إلى لاتسيو الإيطالي أو أحد الدوريات العربية أو أميركا. وجاء في تغريدة نشرها ريال سوسييداد عبر حسابه الرسمي في تويتر: «فخورون بالإعلان عن انضمام أحد العظماء إلى عائلتنا». وسيمتد عقد سيلفا مع ريال سوسييداد حتى صيف 2022 وفقاً لما ذكره النادي الباسكي. ولعب صاحب الـ34 عاماً 434 مباراة مع سيتي سجّل خلالها 77 هدفاً وأسهم بـ 137 تمريرة حاسمة كما كان عنصراً فعالاً بفوز سيتي بلقب الدوري الممتاز أربع مرات منذ انضمامه إليه في 2010. ولعب سيلفا المعتزل دولياً 125 مباراة مع منتخب إسبانيا وتوّج بلقب كأس العالم مرة وبطولة أوروبا مرتين كما مثّل أندية فالنسيا وإيبار وسلتا فيغو.