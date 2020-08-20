دوليه

فجر كل من أورلاندو ماجيك وبورتلاند ترايل بلايزرز مفاجأة من العيار الثقيل باسقاطهما المرشحين البارزين للقب متصدري المنطقتين الشرقية والغربية ميلووكي باكس ولوس أنجليس ليكرز على التوالي اول من امس في المباراة الأولى بينهما في الدور الأول من الأدوار الاقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. ويدين الفريقان بفوزيهما الى نجميهما المونتينيغري نيكولا فوتشوفيتش وداميان ليلارد، حيث سجل الأول 35 نقطة مع 14 متابعة لأورلاندو ماجيك الذي حسم المباراة في صالحه بنتيجة 122-110، والثاني 34 نقطة لبورتلاند الفائز بنتيجة 100-93.

في المباراة الأولى، فرض أورلاندو ماجيك أفضليته منذ البداية وحسم الربع الأول بفارق 10 نقاط، وهو الفارق الذي انتهى به الشوط الأول (62-52) بعدما تعادل الفريقان في الربع الثاني 29-29. واحتدم الصراع بين الفريقين في الربع الثالث لكن الأفضلية كانت لأورلاندو بفارق ثلاث نقاط (30-27)، فيما كان الربع الأخير لصالح ميلووكي بفارق نقطة واحدة (31-30) لم تكن كافية لتفادي الخسارة.

وعلى الرغم من تألق نجمه اليوناني النيجيري الأصل يانيس أنتيتوكونمبو صاحب 31 نقطة مع 17 متابعة و7 تمريرات حاسمة، لم يظهر ميلووكي بقوته المعهودة خصوصاً في الجانب الدفاعي والتناسق في اللعب الجماعي وهو ما استغله أورلاندو لحسم النتيجة.

وفي الثانية، تابع بورتلاند ترايل بلايزرز، آخر المتأهلين الى البلاي أوف، عروضه الجيدة منذ استئناف المنافسات في أورلاندو، ونجح في قلب الطاولة على ليكرز بفضل نجمه داميان ليلارد صاحب 34 نقطة وخمس تمريرات حاسمة.

وفرض «الملك» ليبرون جيمس نفسه نجماً في المباراة الأولى له في الأدوار الاقصائية بألوان لوس أنجليس ليكرز بتحقيقه «تريبل دابل» حيث سجل 23 نقطة مع 17 متابعة و16 تمريرة حاسمة، لكن دون أن ينجح وزميله أنطوني ديفيس صاحب «دابل دابل» بتسجيله 28 نقطة مع 11 متابعة، في تجنيب فريقهما الخسارة. وفي مباراتين أخريين، قاد جيمس هاردن فريقه هيوستن روكتس الى الفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 123-108 بتسجيله 37 نقطة، وتغلب ميامي هيت على انديانا بيسرز 113-101.

