دوليه

أعلن الاتحاد الاميركي للتنس اول من أمس عن اصابة شخص بفيروس كورونا المستجد في فقاعة «فلاشينغ ميدوز» في نيويورك حيث ستقام دورة سينسيناتي ومن بعدها بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، احدى البولات الاربع الكبرى، مشيرا الى انه ليس لاعبا او لاعبة.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد أن «شخصا، وهو ليس لاعبا (او لاعبة) أصيب بـ كوفيد-19» في مجمّع بيلي جين كينغ الوطني للتنس مشيرا الى انه «لا يعاني من عوارض» وأنه «سيخضع للحجر الصحي لمدة 10 ايام»، مضيفا انه سيتم ترصّد الاشخاص الذين خالطوه.

وهذه الحالة الايجابية الاولى من اصل 1400 فحصا منذ 13 أغسطس. وقبل اربعة أيام من انطلاق دورة سينسيناتي، التي تم نقلها هذا العام الى نيويورك بسبب ظروف جائحة كورونا، وقبل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة المقررة في 31 الحالي، تؤكد هذه الحالة الاولى ان خطر فيروس كورونا لا زال يحدق ويشكل خطورة على هذين الحدثين.

وسبق أن أعلن العديد من اللاعبين البارزين عدم مشاركتهم في نسخة هذا العام بسبب تداعيات كورونا ابرزهم الاسباني رافايل نادال المصف ثانيا عالميا وحامل اللقب والفرنسي غايل مونفيس التاسع والايطالي فابيو فونيني الحادي عشر.

أما لدى السيدات فستغيب كل من المصنفة اولى عالميا الاسترالية آشلي بارتي والثانية الرومانية سيمونا هاليب وحاملة اللقب الكندية بيانكا اندرييسكو المصنفة سادسة بسبب مخاوف الجائحة وصعوبة السفر.

