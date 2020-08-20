دوليه

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اول من امس أنه قرر عدم اقامة مباريات دولية للمنتخبات الوطنية خلال شهر سبتمبر الا في قارة أوروبا في خطوة لتفادي سفر اللاعبين وسط انتشار فيروس كورونا المستجد. وقرر فيفا تأجيل نافذة المباريات الدولية التي كانت مقررة من 31 اغسطس الى 8 سبتمبر 2020 الى الفترة من 24 يناير وحتى الأول من فبراير 2022 «لجميع الاتحادات القارية باستثناء الاتحاد الاوروبي» بحسب بيان صادر عن الاتحاد الدولي. وبالتالي لن يتعين على لاعبي قارتي اميركا الجنوبية وافريقيا تكبد مشقة السفر مطلع سبتمبر للدفاع عن ألوان منتخباتهم الوطنية. وأكد الاتحاد الدولي أيضا موعداً جديداً لاقامة كأس الامم الافريقية «كان» في يناير 2022 «على أن يتم تحديد المواعيد في وقت لاحق». وأضاف البيان أن قرار فيفا جاء «بعد اضطرابات على المستوى العالمي تتعلق بتفشي وباء كوفيد-19 في مناطق عدة من العالم».