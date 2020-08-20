دوليه

استقر ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، على موعد اختيار قائمة اللاعبين التي ستخوض مباراتي السويد وكرواتيا، ضمن منافسات النسخة الثانية من دوري أمم أوروبا. وأشارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، الى أن ديشامب سيعلن قائمة الديوك الخميس 27 أغسطس المقبل. ويحل بطل العالم ضيفا على السويد يوم 5 سبتمبر المقبل، ثم يستضيف وصيفه في مونديال 2018، كرواتيا، يوم 8 سبتمبر على ملعب (دو فرانس). وكانت آخر مباراة للمنتخب الفرنسي ضد ألبانيا في 17 نوفمبر الماضي بالجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020)، التي تأجلت للعام المقبل؛ بسبب جائحة كورونا.