دوليه

فقد الزمالك نقطتين ثمينتين في الدوري الممتاز بعد تعادله سلبيا مع مضيفه نادي مصر في اللقاء الذي أقيم اول من امس باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ 20 بالمسابقة. ورفع الزمالك رصيده الى 39 نقطة في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر بفارق 17 نقطة كاملة مع خصم 3 نقاط في نهاية الموسم من رصيد الأبيض. كما ارتفع رصيد نادي مصر بقيادة مدربه خالد جلال الى 13 نقطة لكنه يظل في المركز الأخير وله مباراة مؤجلة مع الانتاج الحربي. وفاجأ باتريس كارتيرون مدرب الزمالك الجميع بالدفع بتشكيلة تضمنت 5 لاعبين من فريق الشباب بجانب محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى بعد غياب طويل بجانب بعد البدلاء. وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيلة مكونة من جنش وياسين مرعي ومحمد عبد الغني وأحمد عيد وحاتم محمد ومحمد حسام بيسو وعبد الله جمعة ويوسف ابراهيم أوباما واسلام جابر وحسام أشرف وكابونغو كاسونغو.

ودفع الزمالك ثمن مغامرة كارتيرون الفاشلة ولم تفلح محاولاته لاقتناص نقاط المباراة رغم اشراك القوة الضاربة في الشوط الثاني.بدأت المباراة سريعة من الفريقين خاصة أن فريق مصر بدأ بتشكيل هجومي على مرمى الزمالك وأنقذ جنش تسديدة قوية. وتصدى جنش لضربة رأس خطيرة من رضا الويشي وحاول كاسونغو وحسام أشرف تبادل الكرات ولكن دون تفاهم. وأضاع كاسونغو محاولة خطيرة من تمريرة محمد حسام بيسو بينما وجه مصطفى سلطان تسديدة قوية فوق العارضة وخرج الشوط الأول بلا أهداف. ودفع الزمالك بالثنائي فرجاني ساسي وزيزو على حساب بيسو وحاتم محمد مع بداية الشوط الثاني أملا في عودة الثقة بينما دفع نادي مصر بلاعب الوسط مؤمن ابراهيم بدلا من الويشي. كما أجرى الزمالك 3 تغييرات دفعة واحدة بنزول أشرف بن شرقي وأسامة فيصل ومحمد أوناجم على حساب كاسونغو واسلام جابر وحسام أشرف بعد مرور 57 دقيقة لمحاولة خطف النقاط الثلاث. وتطور أداء الزمالك كثيرا وشن هجمات متتالية على مرمى منافسه ولكن بلا خطورة وبعشوائية واضحة وأبعد عصام ثروت حارس مصر فرصة خطيرة من أوباما بضربة رأس من على بعد خطوات قليلة من الشباك. ودفع نادي مصر بالثلاثي مصطفى كالوشا ومحمد نصر وأحمد الشيخ في الدقائق الأخيرة ونال زيزو انذارا لادعاء السقوط وحصل أحمد الشيخ على انذار للخشونة.وكثف الزمالك ضغطه وأنقذ الحارس فرصة قريبة من أسامة فيصل ثم تسديدة من بن شرقي لتنتهي المباراة التعادل السلبي. وفي لقاء آخر تخطى مصر للمقاصة عقبة ضيفه الجونة بفوز ثمين بهدف نظيف. ورفع المقاصة رصيده اثر هذا الفوز الى 20 نقطة في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري متقدما 3 مراكز بينما تجمد رصيد الجونة بقيادة مديره الفني البرتغالي بيدرو بارني عند 21 نقطة في المركز الـ11. واستعاد حرس الحدود نغمة الانتصارات بفوز صعب على حساب مضيفه طنطا بنتيجة 1-0.ورفع حرس الحدود رصيده الى 22 نقطة في المركز التاسع بينما تجمد رصيد طنطا عند 16 نقطة في المركز السابع عشر.

