دوليه

قال أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق للزمالك انه تم تسريب تشكيل الفريق الأبيض للمدرب خالد جلال المدير الفني لنادي مصر قبل لقاء الفريقين بالجولة الـ20 للدوري الممتاز.

وأضاف أن خالد جلال أعلن في تصريحات اذاعية أنه علم بتشكيل الزمالك من داخل معسكر الفريق الأبيض وهو أمر واقع يحدث باستمرار في القلعة البيضاء.

وأشار الى أن خالد جلال علم بمحاضرة مدرب الزمالك باتريس كارتيرون قبل الذهاب لستاد الكلية الحربية كما أنه قام بتعديل خططه بناء على هذا التسريب.

وأوضح أنه تعرض لنفس الموقف من قبل عندما كان مديرا فنيا للفريق وتحديدا في الولاية الأولى وكان يعطي التشكيل للاداريين قبل اللقاء بعدة ساعات ويتم تسريبه للمواقع الالكترونية. وأكد أنه اتخذ وقتها قرارا بعدم اعطاء تشكيل الزمالك لأي شخص قبل الذهاب لملعب اللقاء. من جانبه قال خالد جلال المدير الفني لنادي مصر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:»تصحيح للمعلومة أنا لم أعرف أي شيء عن تشكيل نادي الزمالك قبل المباراة بـ24 ساعة». وأضاف: «كل ما في الأمر أنني عرفت قائمة الزمالك المعلنة قبل المباراة بـ24 ساعة وكل القنوات الرياضية أكدت أن كارتيرون سيدفع بعناصر شابة وسيريح النجوم لمباراة الأهلي». وتابع مدرب الزمالك الأسبق: «هذه ليست طريقتي يا كابتن ميدو. لم أتواصل مع أي فرد داخل نادي الزمالك». وختم خالد جلال: «أحترم نفسي ولا أقبل أي شيء لا أرضاه على نفسي نادي الزمالك بيتي وأرفض نشر أخبار غير صحيحة عن نادي مصر».

