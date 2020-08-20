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يقال بأن هناك قانوناً رياضياً جديداً سيتم التصويت عليه يوم الاحد القادم بلجنة الشباب والرياضة من الأخ العزيز النائب الفاضل احمد الفضل بمجلس الامة بعد تعديل أخير لبنوده... خبر لم نسمع عنه كرياضيين وهل تم اخذ اراء اهل الرياضة فيه؟ مثل رأي بعض الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية الكويتية. وسمعنا بأن هناك اتحادات معينه (4 فقط) وافقت على مضمون الفكرة (القانون الجديد للاستثمار والاحتراف الرياضي)... ولماذا هي مخفية من الاعلام الرياضي.... هل هي فعلا مفاجأة سعيدة للرياضة الكويتية...؟ فما علمته من محتوى هذا القانون هو ان هناك مشروع انشاء شركة لادارة المسابقات الرياضية؟ لذا أحب ان أسجل بعض النقاط عليها اذا كانت صحيحة الى وقت اعداد هذه المقالة.... ألا وهي:

? يقال ان هناك فكرة لأنشاء شركة لادارة المسابقات الرياضية.... اذا الغوا الاتحادات الرياضية (هل الفيفا سيوافق على ذلك).

? يقال ان هناك مجلس ادارة سيتم تشكيله من الحكومة والهيئات الرياضية الاهلية والجمعية العمومية للشركة وهيئة الاستثمار الكويتية... اذا الغوا مجلس ادارة هيئة الرياضة.

? يقال بأن الاستثمار سيكون تحت سيطرة الشركة.... من أين ستأتي برأس مال الشركة ومن سيستثمر في هذه الشركة في هذا الوضع الرياضي حيث تدار الرياضة حسب مصالح خاصة... وعلى من ستوزع الأرباح ان وجدت؟

? يقال ان الشركة ستكون مسؤولة عن دعم البطل الأولمبي... اذا الغوا اللجنة الأولمبية الكويتية أيضا.

? لماذا كل هذا التعقيد فهناك نظم رياضية متطورة ومعمول بها ببعض الدول الخليجية مثل السعودية وقطر... فالامارات طبقت النظام الانكليزي تقريبا في انشاء المجالس الرياضية.

لن أكمل أكثر من ذلك لأنني لم اشاهد مواد هذا القانون ولكن من المحزن ان يكون الرياضيون أصحاب الشأن هم آخر من يعلم؟ فمن يأخذ القرار الرياضي أناس لا يلعبون رياضة وانما يلعبون سياسة؟ والكويت تزخر بالخبرات العلمية والرياضية التي لها اراء مقدرة في الشأن الرياضي.... ولدي سؤال أخير هل عرضت مواد هذا القانون على اللجنة الأولمبية الدولية لأبداء الرأي بمدى توافقها او تعارضها مع المبادئ الأولمبية؟ ونحن نملك لجنة سداسية ممثلة لهم لاقرار أي قوانين جديدة بالرياضة الكويتية حتى لا تتعارض مع مبادئ الميثاق الأولمبي؟ فسيكون من المؤسف ان نقر قوانين جديدة تكون غير قانونية رياضيا!!!... فلا نريد ايقاف «كلاكيت» رابع مرة..... والله من وراء القصد.

