محلية

تنطلق اليوم الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز باقامة لقاءين يجمع الأول الشباب مع التضامن على ملعب الشباب في 07:05 مساء، فيما يلتقي في المباراة الثانية اليرموك مع الساحل في 09:15 مساء على ستاد عبدالله الخليفة. وتستكمل الجولة غدا بلقاءات السالمية مع القادسية وكاظمة مع النصر والعربي مع الكويت.

وتوقف الدوري المحلي منذ لقاء الكويت مع الشباب يوم 19 فبراير الماضي، واستؤنف السبت الماضي بمباراة الأبيض مع النصر المؤجلة من الجولة الحادية عشرة.

وكان من المفترض أن تشهد مباراتا اليوم منافسة قوية وصراعا جديا للهروب من منطقة الخطر، الا أن قرار الاتحاد باعتماد نظام دوري الدمج الموسم المقبل حولهما الى ما يشبه اللقاءات الودية، وهو الأمر الذي أكده مسؤولو هذه الفرق باعتبار اللقاءات المتبقية من الدوري فرصة للاعدادات وتجهيز اللاعبين للموسم الجديد. وتقتصر المنافسة في الدوري الممتاز على صراع اللقب المحصور بين الكويت المتصدر والقادسية الثاني، والسالمية الثالث بدرجة أقل.

في اللقاء الأول، يبدو الشباب الذي يحتل المركز السادس برصيد 16 نقطة أكثر جاهزية من التضامن التاسع بـ 12 نقطة، فالشباب تعاقد مع الروماني فلورين ماتروك الذي قضى فترة الحجر وقاد تدريبات الفريق في الأيام القليلة الماضية، كما أن الفريق بدأ تدريباته مبكرا ويبدو أنه عازم على استغلال المباريات المتبقية لاثبات جدارته بالبقاء ضمن فرق الدرجة الممتازة.

وسجل الشباب نتائج جيدة أبرزها الفوز على كاظمة 2-1 والتعادل مع القادسية 1-1 ومع العربي بالنتيجة ذاتها، لكن نتائج الفريق تراجعت نوعا ما في الجولات الأخيرة فحقق انتصارا وحيدا في مبارياته الثمانية الأخيرة، وودع مسابقة كأس الأمير بعد الخسارة أمام اليرموك 2-3 في الدور التمهيدي.

في المقابل، كان التضامن آخر الفرق عودة للتدريبات بسبب انشغال مرافق الفريق لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ ملعب النادي مستشفى ميدانيا لمواجهة المرض.

وعانى التضامن الذي يقوده المدرب المساعد جمال القبندي في انتظار التعاقد مع مدرب جديد، خلال الموسم الحالي واحتل المركز التاسع بفارق الأهداف خلف النصر عند توقف الدوري وهو مركز مؤدِ الى الدرجة الأولى وحقق الفريق انتصارا وحيدا في مبارياته العشر الأخيرة كان على حساب اليرموك صاحب المركز الأخير، لكن اعتماد نظام الدمج الموسم المقبل أعطى الفريق فرصة لالتقاط الأنفاس وتغيير المدرب واعادة ترتيب الأورق، خصوصا أن الفريق يضم أكثر من لاعب مميز مع تدعيم الفريق بالمحترفين الجيدين.

ولا يحتلف اللقاء الثاني الذي يجمع الساحل السابع برصيد 14 نقطة مع اليرموك العاشر والأخير برصيد 7 نقاط. ويواجه الساحل في هذا الوقت مشكلة في غياب 8 من لاعبيه بسبب اصابة 4 منهم بفيروس كورونا ومخالطة 4 آخرين لهم، بالاضافة الى توقف التدريبات لأكثر من أسبوع.

وقدم الساحل عروضا جيدة هذا الموسم تحت قيادة مدربه عبدالرحمن العتيبي خصوصا في القسم الأول من الدوري، لكن نتائج الفريق تراجعت قليلا في القسم الثاني، فمنذ الفوز على العربي بنتيجة 2-1 في أكتوبر الماضي حقق الفريق انتصارا وحيدا في مبارياته العشر الأخيرة، بالاضافة الى خروجه من الدور التمهيدي لكأس الأمير على يد القادسية بعد الخسارة بخماسية نظيفة. وفضلت الادارة التعاقد مع المدرب الشاب يوسف جالي مع الاعتماد على عدد من لاعبي فريق الشباب (تحت 20 عاما) من أجل بناء فريق قادر على البقاء ضمن الدرجة الممتازة. وبالمثل قرر اليرموك الذي قدم واحدا من أسوأ مواسمه، الاعتماد على لاعبيه الشباب لتحسين أوضاعه في دوري الدمج الموسم المقبل، وفي هذا الاتجاه صعّد الجهاز الفني 7 لاعبين من فريق الشباب الى الفريق الأول، هم: يوسف العتيبي ومنصور البلوشي وعبدالوهاب العوضي وعثمان الدوسري وفيصل الصليلي وخالد العتيبي وعلي حسن،ليكونوا نواة الفريق الذي سينافس الموسم المقبل لضمان البقاء في دوري الدرجة الممتازة.

