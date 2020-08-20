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تشهد الجولة السادسة عشرة من دوري الدرجة الأولى اليوم مواجهتان بعد استئناف النشاط الرياضي وعودة المنافسات، فيلعب اليوم خيطان مع الجهراء في 07:05 مساء على ستاد ناصر العصيمي، ويلتقي في التوقيت ذاته الصليبخات مع الفحيحيل على ستاد علي صباح السالم.

ويتصدر الجهراء جدول ترتيب المسابقة برصيد 26 نقطة بفارق 10 نقاط عن الصليبخات صاحب المركز الثاني، فيما يحتل برقان الذي يغيب هذه الجولة المركز الثالث برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن خيطان صاحب المركز الرابع، ويحتل الفحيحيل المركز الخامس والأخير برصيد 13 نقطة. وكان الجهراء ضمن تأهله الى الدرجة الممتازة قبل توقف المسابقة، لكن اتحاد الكرة أعلن عن اعتماد نظام الدمج في الموسم المقبل.

