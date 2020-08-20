محلية

واصل الفحيحيل تدعيم صفوفه باتفاقه مع السنغالي بيراهيما غاي لاعب الشباب السابق وهداف دوري الدرجة الأولى قبل توقف النشاط. وكان الشباب أنهى عقد مهاجمه بسبب مغالاته بالشروط المادية ليغادر اللاعب الى بلاده، لكنه سيعود الى الدوري من بوابة الفحيحيل.

من جانب آخر، يفتقد الفحيحيل في مباراته اليوم أمام خيطان لاعبيه عباس القلاف وفواز الرشيدي بسبب الاصابة.وأكد مدير الفريق نجم الشمري أن الجهاز الفني للفريق ينوي الاعتماد على عدد من لاعبي فريق الشباب من أجل بناء فريق على المنافسة لضمان مقعد في الدرجة الممتازة الموسم المقبل. وأضاف الشمري ان غياب الدافع عن المباريات المتبقية من المسابقة لا يعني أن الفريق لا يعطيها أي أهمية، بل ستكون فرصة مناسبة لمنح الفرصة للاعبين الشباب الذي سيبذلون جهودهم من أجل ضمان مكان أساس في التشكيلة.

