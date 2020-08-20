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استفسر نادي كاظمة من اتحاد الكرة عن مشاركة لاعبه السابق يوسف ناصر بصفته هاويا وليس محترفا في مباراة فريقه الحالي الكويت مع النصر السبت الماضي والتي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2-0.

وتطرق كاظمة في كتاب رسمي وجهه للاتحاد عن «ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قيام اتحادكم بتغيير صفة اللاعب يوسف ناصر الذي لعبنا لدينا كلاعب هاو وانتقل الى نادي القادسية والكويت بصفته لاعبا محترفا في الموسمين 2018-2019 و2019-2020 وفقا لما ورد الينا في كتاب الاتحاد رقم 1493 بتاريخ 09-10-2018».

وأضاف: «ولما كانت هذه الحالة هي الأولى من نوعها أن يقوم الاتحاد الوطني بتغيير صفة لاعب من محترف الى هاو خلال الموسم الواحد وخارج فترتي التسجيل الصيفية والشتوية حتى لو كان على سبيل الرفع الطبي وبالاضافة الى نشرة فيفا بشأن فيروس كورونا». وطالب كاظمة في كتابه الممهور بتوقيع أمين السر العام في النادي يوسف بوسكندر، الاتحاد بتزويده بالمخاطبات والمراسلات مع الاتحاديين الآسيوي والدولي، متضمنة المواد التي أجازت تغيير صفة اللاعب، ومحضر اجتماع ادارة الاتحاد الذي تم فيه اعتماد قرار اللجنة المختصة». وتساءل النادي في ختام كتابه: «وهل سيتم ادراج ذلك التعديل في لائحة المسابقات للموسم 2020-2021 للعمل بها لجميع الأندية الرياضية».

