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أعلن رئيس مجلس ادارة نادي برقان هملان الهملان دخول الفريق الأول لكرة اليد بالنادي معسكرا تدريبيا مغلقا لمدة 9 ايام بأحد الفنادق، وذلك ضمن الاستعدادات لانطلاق منافسات بطولة الدوري. واضاف: «الهدف من المعسكر توفير اجواء من التركيز للاعبين، قبل استئناف الدوري، الى جانب تكثيف التدريبات للوصول بهم الى أفضل مستوى فني وبدني». من جانب آخر، أشار الهملان الى ان مجلس الادارة بالتنسيق مع اعضاء الجهازين الفني والاداري للفريق الأول لكرة القدم تعاقد مع اربعة لاعبين محترفين هم السنغالي نداي، والغانيين كوفي وكنياسو الى جانب تجديد عقد البرازيلي جيوفاني، فيما سيكون المحترف الخامس نجم المنتخب العماني قاسم سعيد أو النيجيري عزيز شيبولا المحترف في الهلال السوداني الموسم الماضي. وثمن الهملان قيام الدفاع المدني والهيئة العام للرياضة بتعقيم الملاعب والصالة الرياضية والمبنى الاداري أول من أمس. ووجه الهملان في ختام تصريحه الشكر الى مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح وجميع مسؤولي الهيئة على الجهود التي بذلت في الفترة الأخيرة من أجل استئناف النشاط.