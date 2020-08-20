دوليه

قرر الأهلي المصري اخضاع مدافع الفريق محمود متولي لعملية الرباط الصليبي في القاهرة وعدم سفره لأوروبا في ظل الظروف الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا. وتعرض متولي لاصابة الرباط الصليبي في مباراة أسوان التي أقيمت يوم الاثنين الماضي ضمن الجولة الـ 20 من الدوري الممتاز. وطلب اللاعب اجراء الجراحة لدى أحمد عبد العزيز طبيب المنتخب المصري الأسبق بعدما أثبتت الأشعة اصابته بقطع في الرباط الصليبي. من ناحية أخرى مازال موقف الثنائي أحمد الشيخ وجيرالدو من مباراة القمة أمام الزمالك يوم السبت المقبل غامضا. وسيخضع اللاعبين لفحص طبي لتحديد موقفهما من القمة بعد شكوى الثنائي من الاصابة خلال مباراة أسوان الأخيرة. واشتكى الشيخ من اصابة في كاحل القدم فيما اشتكى جيرالدو من آلام في العضلة الخلفية.