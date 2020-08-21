فسخ عقود الجواخير والمزارع المؤجرة وغير المستغلة

أول النهار

وافق مجلس الأمة بالمداولة الأولى على ‏الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون انشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بهدف تطوير أداء الهيئة وتعزيز الشفافية في أدائها وتشجيع الاستثمار في قطاعات الزراعة. وجاء في المادة الأولى «يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة تكون مدة العضوية فيه أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويشكل من رئيس وعشرة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك» يعينهم مجلس الوزراء ويراعى في تعيينهم تمثيل الجهات المختصة بشؤون الهيئة على أن يحدد قرار التعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس وتحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير المختص مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الادارة.

ونصت المادة سالفة الذكر انه عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات يجب الالتزام بأحكام شملت انه يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من أجلها، ويمنح المخصص له مدة لا تزيد على سنتين تبدأ من تاريخ ابرام عقد الترخيص المؤقت ليقدم أمام الهيئة ما يثبت انه حقق انتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات وذلك حسب أحوال كل تخصيص وبآليات الاثبات التي تحددها الهيئة، ويحظر أن يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات - كلها أو جزء منها - للتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الايجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات وذلك حتى انقضاء فترة سنتين من تاريخ ابرام عقد الترخيص المؤقت.

وتسري بنود المادة (5 مكررا) على المتنازل له وفي جميع الأحوال لا يجوز تخصيص أكثر من حيازة مما سبق ذكره للفرد أو الشركة أوالمؤسسة.كما قضت المادة بأنه مع عدم الاخلال بحق الهيئة في سحب التخصيص واتخاذ اجراءات فسخ العقد أو انهاء الترخيص الاداري المؤقت يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الأغراض التي خصصت من أجلها، وكل من ثبت - بعد مضي سنتين من تاريخ ابرام عقد الترخيص المؤقت - عدم تحقيقه انتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات وذلك حسب أحوال كل تخصيص، وكل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الايجار - لكلها أو لجزء منها - مع الغير قبل مضي سنتين والمنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (5 مكررا) دون الاخلال بحق الدولة في استرجاع ما تم تخصيصه.

كما يعاقب بذات الغرامة اذا كان الجاني من موظفي الهيئة أو اشترك أو سهل لاتمام الجريمة، ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة دون الاخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه.ولا يجوز تطبيق المادتين (81) و(82) من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة في هذا القانون.

