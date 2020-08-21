رفع رقابة وزارة الإعلام المسبقة على «المطبوعات»

أول النهار

وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر بما يشمل صون حرية الصحافة والطباعة والنشر وضبطها والحفاظ عليها.

وحسب المذكرة الايضاحية قضت المادة الأولى من هذا القانون باستبدال المادة (7) من قانون المطبوعات والنشر آنف الذكر لترفع رقابة وزارة الاعلام المسبقة على ما يستورد من مطبوعات الى البلاد على أن يكتفي باشعار يرسله المستورد الى وزارة الاعلام عبر كتاب يبين فيه اسمه وبيانات المطبوع من عنوان واسم المؤلف وعدد النسخ المدخلة ويتحمل المستورد وحده المسؤولية القانونية عما يحمل هذا المطبوع من أفكار وآراء. وجاءت المادة الثانية من هذا القانون بتعديل على المادة (21) من قانون المطبوعات والنشر المشار اليه وهي المادة التي تحصر الأمور المحظور نشرها فأعادت صياغة البند (3) منها لتجعل العقوبة واقعة على من يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة القوانين وارتكاب الجرائم وان لم تقع الجريمة المحرض عليها.

كما أضافت هذه المادة بندا الى المادة (21) تحت رقم (11) يحظر فيه نشر ما يثير الفتن الطائفية أو القبلية أو الأفكار التي يكون بناؤها على العنصرية والتحقير بين فئات البشر أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض.

