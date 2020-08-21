الصالح: لن أقبل بالتنصت والتجسس

الأولى

اثارت تسريبات لمقاطع فيديو الشارع الكويتي وسط تساؤلات عن توقيتها المريب والذي يأت قبل ايام من جلسة التصويت على ورقة طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح.

الوزير الصالح قطع دابر التأويلات وأكد عبر حسابه الرسمي في تويتر فجر امس ان التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي تعد مخالفة جسيمة للدستور، وقال: لن اقبل ان تحدث خلال توليتي منصب وزير الداخلية.

واعلن الصالح انه وجه بإجراء تحقيق عاجل تسلم نتيجته خلال 48 ساعة غدا السبت بشأن تسجيلات 2018 مؤكدا انه لن يتوانى عن ايقاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه، مشيرا الى تشكيل لجان تحقيق مستقلة بالتسريبات.

وقال: للمنصفين الباحثين عن الحقيقة، ما تم تسلمه من تسجيلات في فبراير الماضي هو ما يتعلق بالصندوق الماليزي فقط مع تفريغ له واتخذت جميع الاجراءات من تشكيل لجان تحقيق وتم تحويل الملف الى كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات، والملف حاليا في النيابة العامة.

وأضاف: كما ارسلت الحكومة التسجيلات الى مجلس الامة وصوتت مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع والاعلان عن كل ذلك بشفافية.

وزاد: أما التسجيلات المسربة الأخيرة والتي تعود لسنة 2018 فقد اتخذت اجراء فور علمي بها أخيراً، وبناء على التحقيقات الأولية تم إيقاف مدير عام أمن الدولة ومدير ادارة غسل الاموال السابق وعدد من الضباط، وبانتظار النتائج النهائية خلال الساعات القادمة بشأن عمليات التنصت، وهو سلوك مرفوض تماما.

الى ذلك لم تؤثر التسريبات في مواقف بعض النواب الداعمة لوزير الداخلية والمؤيدة لتجديد الثقة به، اذ اعلن النائب عبدالله الرومي تجديده الثقة بالصالح ورفض طرح الثقة فيه.

من جانب آخر اكدت مصادر برلمانية لـالنهار ان الهدف معروف من كشف هذه التسريبات بهذا الوقت بالذات، مشيرة الى ان مساعي التأثير والضغط على النواب الرافضين طرح الثقة بالوزير الصالح ستفشل.

ولفتت المصادر الى ان عددا واسعا من النواب يثقون باجراءات وزير الداخلية ويمنحونه مهلة لمنتصف الاسبوع المقبل، لرؤية قراراته ازاء ما جرى من تنصت وتجسس على الافراد.