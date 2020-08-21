«الداخلية»: لا صحة لشطب مواطنين من القيود الانتخابية رُدَّ لهم اعتبارهم

الأولى

اعلنت وزارة الداخلية ان ادارة الانتخابات بدأت استعدادتها مبكرا لانتخابات مجلس الأمة 2020 لا سيما في ظل الظروف التي تمر بها الكويت والعالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

وأكدت الوزارة في بيان للادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني أنها بحثت سبل تسهيل عملية تسجيل المرشحين والمرشحات للانتخابات وآلية الحصول على المواعيد الكترونيا للحضور الى مقر الإدارة لاكمال عملية التسجيل.

واوضحت أنها أعدت ارشادات عامة للمرشحين بما يتوافق مع الاشتراطات الصحية لافتة الى أنها في تواصل مستمر مع السلطات الصحية لتحديث الارشادات. وذكرت ان من يحق لهم التصويت في الانتخابات العامة لعضوية مجلس الأمة من الناخبين الذكور يبلغ عددهم 273940 ناخبا أما الاناث فيبلغ عددهن 293754 ناخبة.

وشددت على أن عمليات الحذف والحرمان تخضع للقانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته على أن يتم تفعيل القيد بعد رد الاعتبار، مبينة أن ما يتم تداوله عن شطب مواطنين رد لهم اعتبارهم القانوني والقضائي غير صحيح.