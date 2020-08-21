مرسوم ضرورة لتمرير «الدين العام»

الأولى

وضع وزير المالية براك الشيتان، حداً للتكهنات التي اوردتها تقارير ومواقع تواصل مختلفة تناقلت تصريحاً مفاده ان الكويت ستواجه عجزاً عن دفع الرواتب بحلول نوفمبر المقبل، مؤكداً ان الحكومة لديها السيولة الكافية لصرف رواتب الموظفين بالقول رواتب الموظفين والدعوم لن تمس. (طالع ص 07)

وقال الشيتان انه بناء على الوضع المالي للدولة، فان الأمر يتطلب العمل المشترك بين الحكومة ومجلس الأمة لاقرار رؤية الحكومة في سد العجز وتوفير السيولة المطلوبة.

وعلق عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورئيس مجلس ادارة بنك الخليج الأسبق علي رشيد البدر في تصريح خاص لـالنهار على ما تردد بالقول:ان عجز السيولة خلال اكتوبر المقبل أمر وارد. وتوقع ان تلجأ الحكومة الى مرسوم الضرورة لتمرير قانون الدين العام او اللجوء للاقتراض من صندوق الأجيال القادمة.

فيما اجابت مصادر مسؤولة لـالنهار على سؤال حول كيف ستوفر الحكومة سيولة لتغطية الرواتب والاجور في حال عدم تمرير الدين العام ورفضه بالقول بالفعل انها معضلة، لكن الحكومة تمكنت أخيراً من تدبير سيولة عاجلة قدرها 6 مليارات دينار لانقاذ الاحتياطي العام الذي نفد.وأشارت الى ان تلك السيولة التي تم توفيرها، توزعت بين 3.8 مليارات من تعديلات صندوق احتياطي الأجيال القادمة و2.2 مليار ناتجة عن نقل ملكية بعض الأصول من صندوق الاحتياطي العام الى صندوق الأجيال القادمة.

وكشفت احصائية ان الرواتب والأجور بلغت 35 ملياراً في 3 سنوات شكلت 53% من المصروفات.ولفتت المصادر ان السيولة التي تم تدبيرها لن تفي باحتياجات الحكومة المتزايدة، ما يعني ضرورة التحرك نحو سرعة تمرير قانون الدين العام الذي بات خيار ضرورة لا خيار رفاهية.