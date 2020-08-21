واشنطن تقدح «الزناد» لإعادة فرض «العقوبات الدولية» على إيران

الأولى

عواصم - الوكالات: أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفعّل رسميا آلية قانونية مثيرة للجدل على امل ان تفرض على مجلس الأمن الدولي اعادة كل العقوبات الدولية ضد ايران، ما يمكن ان يقضي نهائيا على الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع طهران في حين حذرت موسكو وباريس من فوضى في مجلس الأمن وأكدتا انه لا اساس قانونا للاجراء الاميركي.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه طلب من وزير خارجيته مايك بومبيو ابلاغ مجلس الأمن الدولي بأن الأمم المتحدة تنوي اعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على ايران عمليا. وعلى الفور اكد بومبيو انه سيتوجه الى نيويورك لنقل هذا التبليغ في مرحلة اولى من اجراءات معقدة يمكن ان تسبب انقساما طويل الأمد بين القوى الكبرى وعزل واشنطن.

وتنوي ادارة ترامب الاستناد الى وضعها كبلد مشارك في الاتفاق النووي بحجة ان قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر الاتفاق يشمل كل الموقعين الأوائل للنص. وبموجب هذا القرار يمكن لأي من المشاركين ادانة اي طرف آخر موقع على الاتفاق لتقصير واضح في احترام الالتزامات في اجراء غير مسبوق يفترض ان يسمح بأن يعاد فرض العقوبات الدولية سناب-باك خلال مهلة ثلاثين يوما على طهران بعدما رفعت جزئيا لقاء وعودها في المجال النووي.

وهذا الاجراء يطبق من دون منح امكانية استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل دول اخرى، مثل روسيا او الصين. والتوقيت الذي اختاره ترامب يفترض ان يسمح له باعلان انتصاره خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر المقبل.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز سئل بومبيو عن التصرف المتوقع تجاه روسيا والصين اذا عارضتا اعادة العقوبات فرد قائلا العقوبات ستفرض على جميع المنتهكين للعقوبات الدولية. في المقابل وصفت روسيا تصريحات الولايات المتحدة بشأن معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة على ايران بأنها عبثية، مضيفة انه ليس لديها اسباب قانونية او سياسية لفعل ذلك، حسبما نقلت وكالة الاعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف امس.

وفي باريس قال مصدر دبلوماسي فرنسي لا نعتبر الولايات المتحدة تعتمد على اساس قانوني لتفعيل آلية اعادة فرض العقوبات، محذرا من ان هذه الحيلة ستواجه رفض كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن تقريبا. واضاف سيضغطون على الزناد ولن تخرج اي رصاصة. مشيرا الى ان النتيجة ستكون كما يلي: لا اعادة لفرض العقوبات او الحظر لكن الكثير من الفوضى وقطيعة بين ضفتي الأطلسي وضعف في سلطة مجلس الأمن.