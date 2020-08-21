11 ألف صاعقة تضرب كاليفورنيا

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لوس أنجليس - الوكالات: التهمت النيران عشرات المنازل في ولاية كاليفورنيا الأميركية بعدما اشعلت «عاصفة صواعق» مئات الحرائق سريعة الانتشار فيما اجبر عشرات الآلاف على الفرار من مساكنهم. وذكرت السلطات ان كاليفورنيا تعرضت لقرابة 11 ألف ضربة صاعقة خلال 72 ساعة في اسوأ عاصفة من نوعها منذ اكثر من 10 سنوات، تسببت في اشعال 367 حريقاً، بينها 20 صنفت كحرائق كبيرة. من جهته، اعلن المتحدث باسم .

ادارة الغابات والحماية من الحرائق، ويل باورز، ان اوامر اجلاء اجباري صدرت بحق الآلاف في منطقة شهدت سلسلة من تسعة حرائق تؤججها الرياح، اشعلتها الصواعق.

وقالت الادارة ان طائرة هليكوبتر تحطمت اثناء مهمة لالقاء الماء لمكافحة الحرائق في مقاطعة فريسنو على بعد حوالي 258 كيلومتراً جنوب سان فرانسيسكو، ما اسفر عن مقتل الطيار.

كما اضافت انه الى الشمال من تلك المنطقة، استعرت حرائق تؤججها الرياح على مساحة اكثر من 46 ألف فدان قرب فيرفيلد وفاكافيل في التلال والجبال لتدمر ما لا يقل عن 50 منزلاً وبناية، وألحقت اضراراً بخمسين اخرى.