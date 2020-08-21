مؤشرات مشجعة... مرضى «كورونا» يكتسبون مناعة قوية

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نيويورك - الوكالات: اكدت مجموعة من الدراسات الجديدة ان العلماء الذين كانوا يراقبون الاستجابات المناعية لمرضى فيروس كورونا منذ أشهر لاحظوا مؤشرات مشجعة على اكتساب هؤلاء المرضى مناعة قوية ودائمة حتى لدى الأشخاص الذين ظهرت عليهم اعراض خفيفة. وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية ان الأجسام المضادة المكافحة للأمراض، وكذلك الخلايا المناعية التي تسمى الخلايا البائية والتائية القادرة على التعرف على الفيروس؛ تظل نشطة لمدة أشهر بعد شفاء المريض من العدوى، وهو امر مشجع حول استجابة الجسم المناعية القوية للفيروسات الأخرى. واكدت ماريون بيبر، عالمة المناعة بجامعة واشنطن ومؤلفة احدى الدراسات الجديدة التي تخضع حاليا للمراجعة في مجلة نايتشر ان هذا هو بالضبط ما نتمنى حدوثه، حيث تظل كل الخلايا موجودة هناك للحصول على استجابة مناعية وقائية تماما. ورغم ان الباحثين لا يستطيعون التنبؤ بمدى استمرار هذه الاستجابات المناعية، فان العديد من الخبراء يعتبرون البيانات مؤشرا مثيرا للتفاؤل على ان الجسم لديه فرصة جيدة للتصدي لفيروس كورونا اذا تعرض له مرة اخرى. وقالت باحثة مشاركة في الدراسة ان الحماية من الاصابة مرة اخرى لا يمكن تأكيدها بشكل كامل حتى يكون هناك دليل على ان معظم الأشخاص الذين يتعرضون لعدوى الفيروس مرة ثانية قادرون في الواقع على محاربته. لكن النتائج يمكن ان تساعد في تهدئة المخاوف الأخيرة بشأن قدرة الفيروس على خداع جهاز المناعة وادخاله في حالة فقدان للذاكرة، ما يجعل الناس عرضة لنوبات متكررة من المرض.