«ديوان الخدمة»: ترشيح 1105 للعمل

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أعلن ديوان الخدمة المدنية عن ترشيح 1105 من المواطنين للجهات الحكومية من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم والثانوية العامة والثانوية ومن حملة الشهادة المتوسطة دورة سنتان وأكثر، وأقل من المتوسطة.

وأوضح الديوان أنه تم ترشيح 594 مواطنا من حملة الشهادات الجامعية، كما تم ترشيح 301 مواطن من حملة الدبلوم، وترشيح 11 من الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة دورة سنتان، كما تم ترشيح 35 من حملة الشهادة المتوسطة، فيما تم ترشيح 164 من حملة شهادة أقل من المتوسطة. وطالب الديوان المرشحين المسجلين بنظام التوظيف المركزي عليهـم مـراجعـة الجهـات مبـاشـرةً دون الحاجة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية.

