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وطن النهار

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رئيس مجلس الشيوخ التشيكي ثمن دور الكويت في المنطقة


فيينا - «كونا»: أعرب رئيس مجلس الشيوخ التشيكي مليوش فيستر عن تقديره لدور الكويت البارز في دعم الاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال لقائه سفير الكويت لدى جمهورية التشيك راشد الهاجري.
واكد السفير الهاجري في اتصال هاتفي مع (كونا) حرص المسؤولين في التشيك على تعزيز التعاون مع دولة الكويت في شتى المجالات فضلا عن حرص الشركات التشيكية على المشاركة في خطة التنمية (كويت جديدة 2035) وذلك للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة واستعداد الكويت ايضا لمنحها جميع التسهيلات اللازمة. واشاد السفير الهاجري بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين. واشار الى انه تم خلال اللقاء التباحث حول تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين ولاسيما في مجال تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي.


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