حدادين: الكويت تذهب إلى أبعد الحدود لتقديم المساعدات الإنسانية

وطن النهار

أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة ومدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت الدكتور سامر حدادين بتضامن دولة الكويت مع المجتمع الإنساني الدولي وانضمامها إلى الحملة الدولية لتكريم العاملين في المجال الإنساني حول العالم. جاء ذلك في بيان صحافي مشترك أمس للدكتور حدادين مع مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ناصر الهين بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني.وقال حدادين إن الكويت على وجه الخصوص تذهب إلى أبعد الحدود في أوقات غير عادية لمساعدة النساء والرجال والأطفال الذين انقلبت حياتهم بسبب الأزمات ووباء (كوفيد19) العالمي.

واضاف ان ذلك تجلى بوضوح من خلال «تفاني أبطال الحياة الحقيقيين ومثابرتهم وتضحيتهم بأنفسهم وهم يستجيبون لأزمة (كوفيد19) والزيادة الهائلة في الاحتياجات الإنسانية التي أحدثتها ومن بينهم نساء ورجال من منظمات حكومية ومجتمعات مدنية ومتطوعون». وأكد أن هؤلاء «هم الأبطال المجهولون الذين يتعرضون لاختبار لم يسبق له مثيل وهم يوفرون الطعام والمأوى والرعاية الصحية والحماية والأمل لملايين الأشخاص المحتاجين حول العالم».

وثمن تضامن دولة الكويت مع المجتمع الإنساني من خلال مساهمتها في خطة منظمة الصحة العالمية للاستعداد والاستجابة الاستراتيجية في الأردن ولبنان وفلسطين والعراق والسودان وباكستان وكذلك تقديم تضامن إضافي من خلال تعهد الكويت بدعم جهود الاستجابة الإنسانية للأحداث المأساوية التي هزت لبنان في 4 أغسطس الحالي. ونوه بمسارعة دولة الكويت للاستجابة من خلال إنشاء جسور جوية لتقديم المساعدات الطارئة اليومية من خلال جمعية الهلال الأحمر الكويتي بمشاركة المنظمات غير الحكومية والمتطوعين في مساعدة ضحايا هذه المأساة. وأشار حدادين إلى أن أحد أهداف الأمم المتحدة تحقيق التعاون الدولي في حل النزاعات الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني قائلا «في هذا اليوم نشيد بجميع العاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالم الذين لا يدخرون أي جهد ويخاطرون بحياتهم من أجل تقديم العون والمساعدة للأشخاص المحتاجين». ومن جانبه قال مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ناصر الهين في البيان نفسه ان الاحتفالية باليوم العالمي للعمل الإنساني «تأتي لتذكرنا بالدور التاريخي المهم للجنود المجهولين الذين يعملون دون كلل من أجل الإنسان» موجها «تحيه إكبار وتقدير لجميع الأخوات والإخوة ممن بذلوا الغالي والنفيس واصطفوا كدرع حصينة لحماية الإنسان».

