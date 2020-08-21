«الأوقاف» تستكمل الاستعدادات للاختبار التحريري للأئمة والمؤذنين

وطن النهار

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة الشؤون الفنية استكمال الاستعدادات الخاصة بالاختبار التحريري للأئمة والمؤذنين الكويتيين والمقرر إجراؤه يوم الاثنين القادم تمام الساعة الخامسة عصرا بالمسجد الكبير.

وأكد مدير إدارة الشؤون الفنية د. بدر أبا ذراع على الإخوة المتقدمين لهذا الاختبار بضرورة مراعاة بعض الارشادات الصحية أثناء مشاركتهم في هذا الاختبار. وأوضح أبا ذراع بأن المتقدمين لشغل وظائف الإمامة والأذان من المتقاعدين وكذلك الحاصلين على شهادات عليا (دكتوراه تخصص شرعي) تم إعفاؤهم من الاختبار التحريري وسوف يتم إعلامهم وتحديد موعد مقابلاتهم نهاية الشهر الحالي. وفي ختام تصريحه تمنى مدير إدارة الشؤون الفنية التوفيق والسداد لجميع المختبرين وكذلك التعاون مع اللجنة المشرفة على تنظيم الاختبار حرصاً على تيسير الإجراءات وحفاظاً على سلامة الحضور.

