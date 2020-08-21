«البلدية»: رفع سيارات مهملة وتناكر ديزل بلا ترخيص

وطن النهار

نفذ الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الجهراء جولات ميدانية واسعة النطاق بمنطقة الصليبية في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة التي تهدف إلى إبراز الجانب الجمالي بالمحافظة من خلال رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي بمناطق المحافظة والتصدي لكل التجاوزات.

وأكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفة على مواصلة الجولات الميدانية لرفع السيارات المهملة التي تعمل على تشويه المنظر الجمالي للمحافظة، مؤكدا أن المفتشين بالإدارة لن يتهاونوا في تطبيق الشروط والضوابط التي تضمنتها لائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق لتحقيق إنسيابية الحركة والمحافظة على الشكل الجمالي بمناطق المحافظة بما يحقق المصلحة العامة. وأشار القريفة إلى أن الجولات الميدانية التي نفذها الفريق الرقابي بالنوبه (أ) بالإدارة في منطقة الصليبية أسفرت عن رفع 7 سيارات مهملة وسكراب بعد إنتهاء الفترة القانونية لوضع ملصق الإنذار و رفع 5 تناكر ديزل لممارسة مزاولة مهنة بدون ترخيص من البلدية وقد تم إرسالهم لموقع حجز السيارات.

