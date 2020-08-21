«التقدم العلمي» أطلقت «بذور المستقبل»

وطن النهار

أعلنت شركة هواوي، الشركة العالمية الرائدة في مجال تطوير وتشغيل البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، عن إطلاقها وبالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي النسخة الجديدة من برنامجها الوطني بذور من أجل المستقبل في الكويت وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشركة الصينية في سبيل بناء نظام بيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أقوى وأكثر استدامة.

وأقيم حفل الافتتاح افتراضياً عبر شبكة الإنترنت وذلك لأول مرة بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي والاشتراطات الصحية التي فرضها انتشار فيروس كورونا. وقد حضر حفل الإطلاق نائب المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور سالم الحجرف، ورئيس «هواوي» في منطقة شمال الخليج السيد ليام تشاو، والرئيس التنفيذي لشركة هواوي الكويت السيد ريكو لين إلى جانب ممثلين عن شركة هواوي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

كما تمت دعوة طلاب من جامعات مختارة في الكويت لحضور الحفل الافتراضي للاستماع إلى المبادرة التعليمية والاطلاع عليها، وللحصول على نظرة عامة كاملة عن البرنامج.

