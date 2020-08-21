«المنتدى الخليجي»: «التعليم عن بُعد» خيار استراتيجي

وطن النهار

اختتمت أعمال المنتدى الخليجي الافتراضي الأول التعليم عن بعد.. له وما عليه.. وتجارب، الذي أقامه معهد المرأة للتنمية والسلام على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 17 الى 19 اغسطس الحالي عبر منصة زووم، تحت شعار «التعليم قاطرة التنمية» والذي شارك فيه نخبة من الاكاديميين المختصين من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وحضره وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي.

وأكدت رئيس المنتدي رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان، أن المنتدى يأتي في وقت مهم تشهده منطقتنا ويشهده العالم أجمع بسبب جائحة كورونا، مؤكدة أن التعليم عن بعد خاصة في زمن الجائحة يعتبر هو المخرج السليم والمطلوب بما يؤديه من دور ريادي يجعل التعليم مستمراً. وقالت إن مبادرة معهد المرأة للتنمية والسلام تأتي ضمن الخطة الشاملة لأنشطته الدائمة بأن يضع قضية التعليم على قمة أولوياته وجزءاً رئيساً من تطلعاتنا لخدمة المجتمع وتوجيه الأنظار المسؤولة عن العملية التعليمية وهذا واجب وطني.

وأوضحت الجوعان أن المنتدى ارتكز على أربعة محاور مهمة ورشتي عمل، مبينة أن المحاور شملت التعرف على تداعيات انتشار جائحة كورونا على العملية التعليمية، والتعرف على أنواع التعليم عن بعد (متزامن – غير متزامن)، والتعرف على معايير وأدوات التعليم عن بعد، والنظر في تحديات ومخاطر أنواع التعليم عن بعد، والاطلاع على تجارب دول الخليج في التعليم عن بعد.

وأشارت الى ورشة العمل الاولى الذي ترأسها القائم بأعمال نائب مدير جامعة الكويت للخدمات الاكاديمية المساندة الدكتور عبدالله المطوع خصت التدريب على افضل الممارسات في استخدام منصة مايكرو سوفت تيمز للتعليم المتزامن، بينما الثانية الذي ترأسها عضو هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الدكتور عبدالله الفيلكاوي ارتكزت على عمل «أساسيات توظيف برنامج مايكرو سوفت تيمز» في العملية التعليمية».

وأشارت الجوعان الى أن التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم ومجالاته المختلفة ذات الصلة بالتعليم، والتعليم يتسق مع أهداف الدولة لبناء بيئة تعليمية جديدة تتسق والوضع الحالي الذي يعيشه العال ونحن جزء منه ، لهذا فان دمج التكنولوجيا بنجاح في التعليم ليس أمراً صعبا وان تأخرنا كثيراً. وأفادت أن أهمية المنتدى يأتي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بشخصياته المتخصصة والمهمة من كل المؤسسات التربوية والتعليمية الكويتية ونخبة من مسؤولي التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي. قالت الجوعان أن ما يميز هذا المنتدى هو دعوة الأخوة الأشقاء من دول مجلس التعاون لتقديم تجارب حكوماتهم في التعليم عن بعد أثناء الجائحة وما بعدها من خطط واستراتيجيات، معربة عن شكرها لفريق معهد المرأة للتنمية والسلام ، والى جميع القطاعات التربوية والأخوة الأكاديميين الذين لم يبخلوا بخبراتهم على معهد المرأة للتنمية والسلام في هذا المجال. من جانبها قالت رئيس لجنة التعليم في المعهد دلال العنزي: أنه تبين لنا جليا أن التعليم عن بعد لم يعد نوعاً من الثراء التقني بل هو واقع في ظل التطور التكنولوجي والمعرفي المتسارع وخيار استراتيجي في ظل الظروف الصحية الراهنة والتغيرات المناخية المستقبلية المفاجئة ما يدعو الى 11 توصية. وأوضحت أن التوصيات شملت تشكيل فريق مختص لادارة التعليم في ظل الأزمات الطارئة يعتمد على الاختصاصات والمهارات والقدرات، واعتماد التعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم التقليدي والكتروني لتحقيق التنمية المستدامة وبناء المناهج التفاعلية وتزويد المؤسسات التعليمية بمتطلباتها، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في مجال التعليم عن بعد وتكييفها وبناء شراكات مع الأنظمة التعليمية العريقة في هذا المجال. وأضافت: «كما شلت التوصيات» توحيد الجهود الخليجية والعربية لمجالات تطوير التعليم عن بعد، وتبادل الخبرات خصوصاً في مجال تطوير المناهج الالكترونية وضع خطة استراتيجية مرنة للتعليم تستجيب للتطورات وتخضع للتغييرات تبعا للظروف المحيطة، وتحديث نظام التقييم في التعليم العام والعالي وفق معايير وأدوات اعداد المواد التعليمية التفاعلية لتتوافق مع تنمية مهارات القرن الواحد والعشرين، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للمؤسسات التعليمية.

وتابعت: «وكذلك توفير كافة مستلزمات التعليم المدمج، والاستمرار بالتدريب المؤسسي لتهيئة كادر علمي وتقني بجودة عالية لديهم القدرة على التطوير ومواكبة سرعة العصر، وتوفير برامج التدريب المهني المطورة بصفة مستمرة لجميع مستخدمي منصات التعليم عن بعد لضمان جودة التطبيق، وتضافر جهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في للارتقاء بالتعليم المدمج والاستجابة لمتطلباته، وتنمية الوعي المجتمعي بأمن تقنية المعلومات وحماية البيانات.

