الهيم: نرفض إلزام المدربين بمهام غيرهم في قسم السيارات

وطن النهار

قال نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب راشد الهيم: ان رئيس قسم السيارات والبحرية بكلية الدراسات التكنولوجية يتعسف مع المدربين ويقوم بالزامهم بأداء مهام عن غيرهم وليست من اختصاصاتهم، كما هو معمول به من الأقسام الأخرى ومراعاة الظروف في ظل أزمة كورونا والتعليمات الاحترازية التي تفرضها الدولة لمنع انتشار الفيروس. وأوضح الهيم أن المدربين ممنوعين من دخول اللجان لخلل كبير في لوائح الهيئة في حين يريد رئيس القسم اجبارهم باعداد مذكرات للمواد العملية التي هي من صميم عمل لجنة المناهج بالقسم العلمي. وطالب الهيم مدير عام الهيئة د. علي فهد المضف بسرعة التدخل وفتح لجنة تحقيق عاجلة لوقف تعسف المذكور مع المدربين، حيث أنه ومنذ توليه رئاسة القسم وهو يتجاوز بحق المدربين ويتعدى على حقوقهم، وقد حاولت الرابطة مرارا التواصل معه وحل الأمور وديا دون تصعيد ولكنه مستمر في تعسفه ويقوم باسناد موادهم للغير والقيام في التلاعب في الجداول الدراسية مخالفا بذلك للوائح والنظم، مؤكدا أن الرابطة قد فاض بها الكيل ونفد صبرها تجاه هذه التجاوزات وفي حال استمرار هذا الأمر فانها ستقوم بالتصعيد حفاظا على حقوق ومكتسبات منتسبيها.

