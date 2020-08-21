30 ألف دينار تعويضاً لمواطنة عن خطأ في علاجها

وطن النهار

قضت المحكمة المدنية بالزام وزارة الصحة بتعويض مواطنة 30 ألف دينار بعد اجراء عدة عمليات واعطائها جرعات كيماوي وازدياد حالتها سوءاً مع انها لم تكن مصابة بالسرطان. وكانت المحكمة وبحسب ما تبين من أوراق الدعوى فوجئت بالحقيقة، حيث اثبتت التقارير أن المريضة لم تكن مصابة بالمرض الخبيث ولم تكن بحاجة الى تلك العمليات او جرعات الكيماوي. وكان دفاع المدعية، المحامية حوراء الحبيب اكدت في مرافعتها ان الفرق الطبية لم تلتزم بالاصول الجراحية، وان هذا الخطأ الكبير تسبب بأضرار صحية ونفسية وأدبية وقدمت تقارير مستشفيات لندن التي اكدت خطأ علاج موكلتها.