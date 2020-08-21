أعداد المتشافين من «كوفيد - 19» تكسر حاجز الـ 70 ألفاً

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 622 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 78767 حالة فيما تم تسجيل حالتي وفاة اثر اصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 509 حالات.

وكانت الوزارة أعلنت شفاء 871 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 70642 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند ان من بين الحالات السابقة التي ثبتت اصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت اصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وذكر أن الاصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 179 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و132 حالة في منطقة الفروانية الصحية و116 حالة في منطقة الجهراء الصحية و103 حالات في منطقة حولي الصحية و92 حالة في منطقة العاصمة الصحية. وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 94 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7616 حالة. وأشار الى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4337 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 577588 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

