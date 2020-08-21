«التعريف بالإسلام»: مطبوعات توعوية لمواجهة «كورونا»

وطن النهار

واصلت لجنة التعريف بالاسلام تنفيذ مشروع «الشراكة المجتمعية» مع المؤسسات الرسمية والأهلية، حيث زودت مستشفى مبارك بمطبوعات توعوية بعدة لغات حول جائحة فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه، ضمن جهودها في المساهمات المستمرة جراء هذه الأزمة.

وفي هذا الصدد أعلن مدير عام لجنة التعريف بالاسلام بالانابة عثمان الثويني أن اللجنة حرصت منذ بداية أزمة فيروس كورونا أن تتواجد جنباً الى جنب مع الجاليات المقيمة على أرض الكويت لتوعيتهم بهذا المرض، من خلال المطبوعات، والمحاضرات، والخط الساخن للجاليات.

وأضاف: ركزنا في جميع وسائلنا التوعوية الموجهة للجاليات على أهمية اتباع الوسائل الوقائية، وضرورة الابلاغ عند الاشتباه بالاصابة، والحث على الالتزام بالتعليمات الواردة من الجهات الرسمية.

وأشار الثويني الى أن اللجنة سبق لها التعاون مع كل من وزارة الصحة في ترجمة وتصميم احصاءات مؤتمراتها الصحفية، كما وفرت 15 ألف مطبوع توعوي لكل من المستشفى الأميري، ودور الايواء، ونادي التعليم الطبي، وكذلك زودت مركز ضمان للرعاية الصحية، ومستشفى المواساة بمطبوعات توعوية متنوعة.

وبين الثويني أن اللجنة تلقت دعوة كريمة من مديرة مستشفى مبارك الكبير د. نادية الجمعة، ومسؤول الأمن والسلامة د. علي اسماعيل محمد لتزويد مرافق وأجنحة المستشفى بالمطبوعات التوعوية الخاصة بفيروس كورونا بمختلف اللغات، وقد سعدنا بهذه الدعوة وقمنا بالتعرف على احتياجات المستشفى من المطبوعات، ولذلك تم اعدادها وتوفيرها، ومن ثم تم توزيعها على الأجنحة والمرافق.

وتقدم الثويني بالشكر لادارة مستشفى مبارك وجميع العاملين بها على حسن الاستقبال، والتعاون الكبير الذي أبدوه مع فريق التعريف بالاسلام، وعلى مبادرتهم بالتعاون مع اللجنة، وحرصهم على توعية الجاليات التي تراجع المستشفى، مبديا استعداد اللجنة للتعاون مع جميع المؤسسات في هذه الأزمة.

