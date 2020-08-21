البغلي.. رفع علم الكويت في جميع بقاع العالم

وطن النهار

رجل كويتي نبيل هندس جولاته ورحلاته، طوى المسافات تحت قدميه، حباً بالكويت ولأجل الكويت، عبدالمحسن طاهر البغلي مهندس البترول الذي تقاعد ليطوي احد فصول حياته الفنية ويبدأ فصلاً ثانياً مختلفاً تماما عن الاول بكل حيثياته وتفاصيله، عشق الأرض واراد طريقة مميزة ليسطر ويوثق هذا العشق فشق الطرق وطوى الجبال والرمال ليضع راية الكويت خفاقة عالية في أماكن لم يصلها احد.

بلا كلل ولا ملل، لم يتوان المواطن الكويتي عبدالمحسن طاهر البغلي جهداً في ترك البصمة الكويتية الأصيلة وانبعاث عبقها الفواح في أرجاء المعمورة من خلال رحلات قام بها على مستوى العالم بدءاً في عام 2009 بدرجته النارية التي دخل عالمها صدفة بعد تقاعده من القطاع النفطي وانبهر بتفاصيل ذلك العالم الغامض للبعض والمهمش للبعض الآخر وكانت وجهة باكورة رحلاته الى مملكة البحرين كمشارك في مهرجان الدراجين ثم سلطنة عمان ثم المملكة الأردنية الى ان اتسع الأفق برغبته في الخروج من حدود العالم العربي والدخول في التجارب العالمية.

«النهار» التقت الرحالة الكويتي عبدالمحسن طاهر البغلي الذي جال الشرق والغرب على دراجته النارية وهو يتمتع بثقافة عالية تاركا خلفه حياة الرفاهية، حيث روى البغلي مغامراته أثناء رحلاته بين دول العالم من خلال هذا اللقاء الخاص، فإلى التفاصيل:

كونك شغلت سابقًا منصباً في القطاع النفطي الذي يعتبر أعلى درجات الرفاهية وحياة الثراء، كيف استطعت ان تتأقلم مع هذا الشغف الجديد القاسي نوعاً ما؟

رغبتي في تجربة عالم آخر مختلف عن رفاهيتنا كانت هي السبب في دخولي لهذا الميدان ففي أولى رحلاتي الطويلة عام 2013 والتي كان مقصدي فيها المحيط الأطلسي في أقصى الغرب ووصلت فيها «جرف موهر» وهو أعلى جرف على المحيط ويقع في جمهورية إيرلندا في أقصى غرب قارة أوروبا، في رحلة استغرقت مني 60 يوماً، قطعت فيها مسافة 26000 كيلو تنحيت فيها عن عالمي المريح الى عالم مليئ بالمصاعب والتحديات وبوجهة نظري تلك هي توابل الحياة التي تثير استمتاعنا.

ستون ليلة قضيتها لوحدك، كيف كانت وماذا أفادتك؟

اعتبر رحلاتي كاختبار يجب ان أقدمه لوحدي ومن فوائد الوحدة تلك تعزيز ارتباطي بربي فهو معي أينما كنت احن علي من ابي وامي، كما هدفي في تعريف العالم بمصدر كياني دولتي الكويت واعلاء رايتها خفاقة حول العالم كرمز للإنسان الهادف المنتج المتعلم المثقف في ظل الصورة المشوهة من قبل الاعلام المضلل عن الإنسان العربي والمسلم بلمسة كويتية إنسانية راقية في جزء اعتبره الفصل الثاني من حياتي، كما ان مما أفادتني حصولي على أصدقاء بكل بقاع العالم ومن أماكن لم اكن اعرفها، أضف الى ذلك تعزيز معلوماتي العامة من منظور ممارسة ميداني، كما أيضا وصولي كاول عربي تصل خطواته الى مناطق منها مورنسك في أقصى الشمال الروسي ووثقت إنجازي بوضع علم الكويت على خرائط قوقل العالمية، كما وقفت على قبر جنكيزخان في منغوليا ووضعت علم كبير للكويت هناك، معبر كونجراب الواقع بارتفاع 4800 متر من سطح البحر على بوابة الصين الغربية التي ارتفع فيها علم الكويت جنبا الى جنب مع علمي الصين وباكستان فقط، كما واصلت المسير الى منطقة لم يصلها احد في سور الصين العظيم وهي نقطة التقاء شارع مع السور وانلتها شرف اعلاء علم الكويت فوقها، كما وصلت الى اللاسا عاصمة اقليم التبت والتي تعتبر مقصد عبادة بوذة تقع على ارتفاع 2800 متر، كما هي الحال مع معبر مدخل إي?رست الذي يرتفع 5300 متر ومن الممنوع فيها رفع اي علم اخر الى ان انتهزت فرصة تواجد الصينيين لرفع علمهم فقمت بربط العلمين مع بعض لأخذ لقطة انجازية قانونية، في الصين وحدها قطعت مسافة 11000 كم وهو إنجاز سباق عالمي ورقم قياسي رائد لاسيما في الصين كون الإجراءات هناك معقدة ناهيك عن وعورة الطرف وما سواها من صعوبات.

في ظل المسافات التي تقطعها وطبيعتها من وعورة وقساوة وطبيعة تكوينها لابد ان الدراجة النارية تحتاج لصيانة وانت لراحة، الى اي مدى استطعت تحقيق تلك المعادلة؟

اعتمدت السلاسة في رسم سير رحلتي فهدفي نهائي دون التعنت بوضع خطواتي فحين كانت نيتي التوجه الى تفتان وهي منطقة حدودية بين إيران وباكستان لم اثقل كاهلي بخطة زمنية مشددة، وصلت إيران وكان المسير فيها سهل ثم باكستان، رحلتي اردتها مرنة انجز فيها أهداف جميعًا من استمتاعي بالطبيعة الخلابة واحتكاكي بالشعوب المختلفة وأخذ قسط من الراحة وتناول الطعام، الى انني حرصت على عدم القيادة اثناء الظلام، ما الى ذلك فالسكن والراحة متوفر في ظل تقليص احتياجاتك والرضا بالموجود ففي احدى قرى إيران لم اجد مكاناً فاستضافوني الشرطة في احد المخافر، ففي روسيا قطعت المسافات التي ناهزت 95000 كم باستمتاع 90 يوما قضيت منها 75 يوما ضيفا عند أناس ليس اي علاقة قلبها بهم وكازاخستان كذلك كان شعبها مضيافًا جداً.

كانت العديد من الدول مقصدًا لك، ما ابرز سمات شعوبها، وصعوبات التواصل مع تلك الشعوب؟

لعل اللغة الأساسية في تواصلي مع شعوب الدول هي لغة الإشارة فهناك بقاع عالمية كثيرة تخلو من مستخدمي اللغة الإنكليزية سواء في الشرق او في الغرب، متطلبات قليلة إذا اكتفاء بالذات كبير هذا ما اعتمدته في رحلتي، اعتمادي كان على جهاز الملاحة gps وخرائطه، فعدم استعانتي بغوغل احتياجه للنت وارتباط شركته بتوجهات سياسية، كما ان الأجهزة الذكية تعمل في ظروف جوية معينة ودرجة حرارة خاصة تتراوح بين سالب 4 الى 39 درجة مئوية.

خلال العشر سنوات كم عدد الدول التي زرتها، وما هو طموحك؟

زرت 35 دولة، ووهناك رغبة لاستكمال رحلاتي خاصة في أوروبا التي شملت مسيرتي فيها 17 دولة، رحلتي المقبلة الى النيبال ثم الهند وبوتان.

مع طبيعة الدول التي زرتها وأجزائها من غابات وصحارى وأماكن وعرة، ما ابرز المواقف التي لا تنسى؟

لعل عبور المنطقة الغربية لكازاخستان كان من ابرز المواقف في ظل انتهاء مخطط المنطقة على الخريطة.

هل تختلف جودة البنزين من منطقة لأخرى، وما مدى تأثير ذلك على الدراجة النارية؟

نوعاً ما، فكون البنزين مستورداً ومخزناً في خزنات ما يسبب وجود ماء بعد فترة من التخزين وهذا ما دعاني الى اختيار دراجة تتحمل هذه التحديات، كما ان من المشاكل التي واجهتنا عمل المحركات بنسبة أكسجين معينة وهذا ما قلل كفائتها في الأماكن المرتفعة.

ما آلية التنقل والعبور الدولية في ظل تباين القوانين والتعليمات؟

سمة الهدوء هي صفة اعتبر من يتحلى بها إنسان محظوظ فيجب على من يقف في نقطة حدودية ان يلتزم الهدوء في ظل الإجراءات والتحديات التي يقوم بها موظف يجب ان يجد التعاون والسلاسة وتقدير صعوبة تواجد عمله في مثل هذا المكان، كما يجب دراسة قوانين الدول فالصين مثلا من أصعب الحدود مرورا ويشمل التفتيش حتى جهازك النقال، ويشمل التفتيش 3 أجهزة مختلفة لفحص جسمك ثم أجهزتك الإلكترونية فعند رفضك اي اجابة يتعذر عليك الدخول لاسيما في ظل تحديد ساعتين فقط للدخول وعند حدوث اي تاخير سيربك جدول رحلتك من تصاريح وترتيبات.

تقبلك لهذه الإجراءات بصدر رحب، كم انعكس ايجابيا على رحلتك، وهل كانت لك زيارات لسفارات الكويت في تلك الدول؟

انا اقوم برحلتي كشخص مواطن وليس كشخصية رسمية فيجب علي الرضوخ للقوانين وتقبل الإجراءات الروتينية، أما بالنسبة لزياراتي لسفاراتنا فهي حسب « التساهيل» ان سنحت لي الفرصة قمت بها، ويجدر بالذكر جهود سفرائنا وتقديمهم للتسهيلات كسفيرنا في روسيا وفي ارمينيا وفي الصين وتركيا وغيرها من الدول، وحرصت حينها على أخذ صور مع البعثات الدبلوماسية لاستكمال مسيرة امير الإنسانية في نشر التواصل والمحبة والسلام.

ما مواصفات دراجتك؟

احرص على اختيارها بسيطة غير ملفتة للنظر عكس الدراجة التي انطلقت بها لاوروبا، كما اضع عليها الكثير من الأكياس والمواد رغم عدم احتياجي لها حتى اكسر حاجز الرهبة بيني وبين الشعوب فيصبح من السهل تقبلي واستضافتي كوني وحيد وهذا ما يبعث الاطمئنان ويمكنني من عكس الصورة التي اريد توصيلها للناس في اصقاع العالم، كما احرص على ترك أعلام ومعلومات عن الكويت.

مواقيتك في السفر تعتمد على الفصول او يتم توزيع تواجدك بين الكويت والخارج؟

ليس هناك ارتباط لكن لعل 2018 كانت الأقل في السفر في الدراجة، وفي 2019 تمت دعوتي من قبل الهيئة الملكية لزيارة مدائن صالح وهي تعتبر من أعاجيب الدنيا فهي ذات تاريخ عريق وطبيعة غير متكررة فجبالها على شكل زواحف بملامحها ضمن فعاليات شتاء طنطورة.

في ظل تغيبك المستمر، ماهو الوضع العائلي؟

لدي 3 ابناء هم موظفون والحمدلله ويعتمدون على أنفسهم وفي اي تواجد لي في الكويت احرص على القيام بكل واجباتهم ومتطلباتهم.

هل من كلمة اخيرة تود إضافتها؟

أتمنى ان يردد الجميع مقولة « الكويتي خير سفير لوطنه»، فعند ختم جوازك في اي معبر انت تكلف بمنصب رفيع يجب عليك القيام به بأنبل صورة.

قصة الرحالة البغلي مع «كورونا»

لظرف خاص اضطر الرحالة عبدالمحسن البغلي على أثره الخروج من الصين إلى نيبال في الأيام الاخيرة من شهر سبتمبر من العام الماضي ليعود إلى الكويت في الأول من اكتوبر تاركا دراجته في نيبال، حينها مكث نحو 4 أشهر في الكويت، حتى غادر مرة أخرى في الثامن من شهر فبراير العام الحالي إلى النيبال حيث المكان الذي ترك فيه دراجته، ثم اتجه إلى بانكوك حتى وصل إلى تايلاند في 15 مارس الماضي، إلا أنه أغلقت المنافذ البرية بين الدول الامر 17 مارس من ذات الشهر بسبب جائحة كورونا المستجد، الامر الذي أوقف رحلته دون إرادته مدة 45 يوما حتى يوم 24 أبريل حيث موعد اجلاء المواطنين ليعود إلى ارض الوطن في اليوم الاول من شهر رمضان الماضي تاركا خلفه دراجته في بانكوك، على الرغم من أنه كان عازما على مواصلة رحلته إلى ماليزيا ثم اندونيسيا ثم سنغافورة الى أن يستكمل برنامجه.