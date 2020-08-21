المسجد الأقصى.. مكانة عظمى كبيرة

إيمانيات

القضية الفلسطينية هي خير قضية تجمع الأُمّة الإسلامية.. فأرض فلسطين العربية تحتل مكانة عظمى في الإسلام، إذ بها مدينة القدس ثاني مدينة أُضيئت بنور التوحيد بعد مكّة المكرمة، حيث بُني بها المسجد الأقصى الحرام بعد بيت الله تعالى الحرام أوّل بيت وضع للناس بأربعين عاماً، هذا المسجد الذي كان أُولى القبلتين، ونال المنزلة الثالثة في القدسية بعد المسجد الحرام ثمّ المسجد النبويّ، وأُطلق عليه لذلك ثالث الحرمين، وامتدت حوله البركة لتشمل أرض فلسطين، حيث قال الله عزّوجلّ عنه: (الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ) (الإسراء/ 1). ولا عجب فقد كانت ميدان الرسالات السماوية، تلك الرسالات التي خُتمت برسالة محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم).

ومن المؤكّد أنّ أرض فلسطين هي أرض إسلامية، لا تخص شعباً مُسلِماً دون آخر. جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مطالبين بالدفاع عن حرمتها وحرمة المسجد الأقصى المبارك.. إنّ ما يجري في فلسطين اليوم يضع الأُمّة الإسلامية والعالم أمام مسؤوليات جسيمة.. فقضية فلسطين من القضايا الأساسية التي تشكّل أُولوية في اهتمامات الأُمّة الإسلامية من خلال التأكيد الدائم على عظمة هذا الفعل الجهادي والواجب الديني والإنساني والعقلاني في دعم أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم من هنا، يعتبر المسجد الأقصى حقّ المسلمين، لأنّهم ورثة الرسالات السماوية السابقة، وهو رمز اصطفاء الله تعالى لرسالة الإسلام خاتمة الرسالات السابقة تصدّقها وتهيمن عليها، كما قال تعالى: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ) (المائدة/ 48). فالمسلمون يؤمنون بجميع الأنبياء السابقين، ويعتبرون تبجيلهم وتوقيرهم ركناً من أركان دينهم، ومن ثمّ فإنّهم أتباع هؤلاء الأنبياء، الأقدر على حماية هذا المكان المقدس، ولن يسود السلام إلّا بعودة الحقّ لأهله. إنّ للمسجد الأقصى المبارك في نفوس المسلمين أهميّة خاصّة ومكانة عظيمة، يكنون له الود الشديد والحبّ العميق، اتفق على ذلك المسلمون بجميع طوائفهم ومذاهبهم وتوجهاتهم، فهو إجماع الأُمّة كلّها من أقصاها إلى أقصاها، ولا غرو أن يلتزم جميع المسلمين بوجوب الدفاع عن القدس، والغيرة عليها، والذود عن حماها، وحرماتها ومقدّساتها، وبذل النفس والنفيس في سبيل حمايتها، ورد المعتدين عليها، فاللقدس قدسية إسلامية مقدرة وهي تمثّل في حس المسلمين ووعيهم الإسلامي. يصادف الحادي والعشرين من شهر أغسطس عام 1969 ذكرى حزينة للمسلمين وخاصّة الفلسطينيين بالنكبة الكبرى التي أصابت أقدس مقدّساتهم، حيث ارتكب الكيان الصهيوني جريمة نكراء ضد المسجد الأقصى، بإضرامه النيران في جنباته. أحدثت هذه الفاجعة الأليمة، فوضى في العالم، وفجّرت ثورة غاضبة خاصّة في أرجاء العالم الإسلامي، في اليوم التالي للحريق أدّى آلاف المسلمين صلاة الجمعة في الساحة الخارجية للمسجد الأقصى، وعمّت المظاهرات القدس بعد ذلك احتجاجاً على الحريق. وتأتي ذكرى حريق المسجد الاقصى لتؤكّد أنّ مدينة القدس بمقدّساتها ستظل عربية وإسلامية الهويّة مهما حاولت سلطات الاحتلال تغيير معالم المدينة المقدّسة.

