مسؤولية الانتماء للإمام الحسين (عليه السلام)

إيمانيات

وقف الإمام الحسين (عليه السلام) وأعلن بيانه الأول ليؤكد الشرعية لحركته المباركة «أيّها الناس أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من رأى منكم سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله ناكثاً بعهده مخالفاً لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير ما عليه بقول ولا بفعل كان حقاً على الله أن يدخله مدخله وقد علمتم ان هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان، وتولوا عن طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد، وعطلوا الحدود، واستأثروا بالفيئ، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله وإني أحقّ بهذا الأمر». ثم قال (عليه السلام) ليبين الغاية والهدف من خروجه «إنّي لم أخرُجْ آشِراً ولا بَطِراً ولا مُفسِداً ولا ظالِماً، إنّما خَرجتُ لِطَلبِ الإصلاحِ في أُمّةِ جدّي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أُريدُ أنْ آمُرَ بالمَعروفِ وأنهَى عن المُنكرِ وأسيرُ بسيرَةِ جدّي وأبِي».

انطلق الحسين (عليه السلام) بدعوة الحق وهو يقول «الا ترون إلى الحقّ لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه» ليعطينا العزة والكرامة والاباء والشموخ ورفض الذل والهوان والخنوع والخضوع ويقول للأمّة كلها «لا واللهِ لا أُعطِيكُم بيَدِي إعطاءَ الذَّليلِ؛ ولا أقِرُّ لَكُم إقرَارَ العَبيدِ».

أراد الحسين (عليه السلام) في نهضته المباركة أن نتحرك في خطّ الله في المسؤولية التي أرادها الله تعالى لنا في الالتزام بخطّ الولاية ولاية أهل البيت (عليهم السلام) (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) (المائدة/ 55). أن نكون مخلصين وملتزمين بخطّ أهل البيت (عليهم السلام) وسالكين نهجهم وحاملين فكرهم ومنطلقين نحو الهدف الأسمى الذي نهض من أجله الحسين (عليه السلام) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح.

إن انتماؤنا للحسين (عليه السلام) يفرض علينا أن نكون العاملين الصادقين المخلصين والمجاهدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، أن نكون الأمناء، أن نواجه الباطل وندافع عن المؤمنين، أن نحمل الإسلام في قلوبنا وفي أعمالنا وفي كلّ حركاتنا، وأن ننطلق بتثقيف الأمّة بكل ما تحتاجه سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ودينياً لرفع مستوى الأمّة الإسلامية فلا يريد الإسلام للأمّة أن تبقى جاهلة وساذجة ومغفلة.

فرسالة الحسين (عليه السلام) أن ننهض بالأمّة لمستوى المسؤولية التي عرضها الله تعالى على الإنسان فحملها (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا) (الأحزاب/ 72)، المسؤولية التي بينها أمير المؤمنين (عليه السلام) لكميل بن زياد في حديثه له «يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها.. فأحفظ عني ما أقوله لك: الناس ثلاثة: فعالم رباني.. ومتعلم على سبيل نجاة.. وهمج رعاع، أتباع كلّ ناعق، يميلون مع كلّ ريح، لا يستضيئون بنور العلم، فيهتدوا، ولم يلجئوا إلى ركن وثيق، فينجو».

