كيف نكون حسينيّين روحاً وهويّةً؟

إيمانيات

مثّلت ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) أعلى درجات التّضحية من أجل حفظ القيم الإلهيّة من الاندثار من جهة، وإقامة موازين الحقّ والعدالة في حفظ الواقع والإنسان من جهة ثانية، وهو ما يتطلّب الوقوف الصارخ والمدوّي في وجه الانحراف والفساد والإفساد الذي عطّل مسيرة الإنسان والحياة وأخلّ بكلّ الموازين.

فبمراجعة بسيطة لواقعنا، نعرف مدى قربنا من كلّ عناوين العزّة والكرامة والإيمان وغير ذلك، فهل نواجه الأنانيّات والمصالح والأهواء والمظاهر والسطحيّات، ونحفظ إيماننا وإسلامنا؟!

لقد استشهد الحسين (عليه السلام) من أجل حفظ الإسلام ووحدة المسلمين، ومحاربة كلّ انحراف يعتري مسيرتهم، واستشهد لتنبيه النّاس إلى عدم خنوعهم واستكانتهم لكلّ شيء يقتل وعيهم، ويعطّل إرادتهم، ويعمي أبصارهم، ويغيِّب عقولهم، ويعدم إبداعهم وطاقاتهم في التّغيير والبناء والكمال.. فالمسؤوليّة عظيمة وثقيلة في الانتماء والارتباط بالإمام الحسين (عليه السلام)..

إنّ مسألة الارتباط الرّوحي بالحسين (عليه السلام) والصّفوة الطيّبة من أهل بيته وأصحابه، لابدّ من أن تكون ارتباط شعور إضافةً إلى الارتباط العقليّ الإيحائيّ، لأنّ مسألة أن تحبّ الثّائر، يعني أن تتجذّر الثّورة في نفسك، إضافةً إلى تجذّرها الفكريّ.

لقد أراد أهل البيت (عليهم السلام) في بداية حركتهم، التّخطيط لإثارة الذّكرى بتشكُّل المجالس، وأن ينشد المنشدون الأشعار البكائيّة التي تثير العاطفة بحسب أساليب تلك المرحلة، حتّى يعيش الناس مع قضيّة الحسين (عليه السلام) عاطفيّاً، لتكون الدّمعة أساس انطلاقة الفكر مع ثورة الحسين (عليه السلام).

أن ننهض بأنفسنا وواقعنا ونصونه ونثبّت الوحدة بين النّاس، وأن نهتمّ بأوضاعهم ونحفظ كراماتنا ونرعاها، ونتعلّم الصّبر والجهاد في مواجهة كلّ ظلم وفساد وانحراف، من الدروس البسيطة التي نتعلّمها من النهضة الحسينية المباركة، ونحن مدعوّون كلّ حين إلى أن نكون حسينيّين روحاً وهويّةً وانتماءً وممارسةً.

