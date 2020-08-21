إيمانيات

يتحدّث سيِّد الشهداء ويعلن الثورة على الطاغية ويحدِّد هويّة الحركة ومعالم الانطلاقة وأُسس المواجهة ويعلنها للملأ من الناس في رسالته، ويؤكِّد (عليه السلام) فيها أن تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية للأُمّة والإحساس بمسؤولية الإصلاح هي التي دفعته للتحرّك والخروج من مدينة جدّه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لقيادة المقاومة ومواجهة السلطان الجائر: «إنّي لم أخرُجْ آشِراً ولا بَطِراً ولا مُفسِداً ولا ظالِماً، إنّما خَرجتُ لِطَلبِ الإصلاحِ في أُمّةِ جدّي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أُريدُ أنْ آمُرَ بالمَعروفِ وأنهَى عن المُنكرِ وأسيرُ بسيرَةِ جدّي وأبِي». وبيّن (عليه السلام) سبب رفضه للبيعة: « رجلٌ فاسقٌ.. شارب الخمر.. قاتل النفس المُحرَّمة.. معلن بالفسق ليس له هذه المنزلة، ومَثلي لا يبايعُ مثلَهُ»، فالإسلام يشترط في القائد الذي يقود الأُمّة ويمسك بزمام الأُمور أن يلتزم بقواعد القسط والعدل ويحترم قوانين الشريعة وإرادة الأُمّة ويلتزم بسيادة القانون ويتجرّد عن حبِّ التسلُّط واستغلال المنصب وجعله طريقاً للإثراء والمتع واللذات والاستئثار. ودعا الإمام (عليه السلام) قادة الرأي والمعارضة في رسالته: «وأنا أدعُوكُم إلى كتابِ اللهِ وسُنّةِ نبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنّ السُّنّةَ قد أميتَتْ وإنّ البِدعَةَ قد أُحيِيَتْ، وإن تَسمعُوا قَولي وتُطيعُوا أمري أهدِكُم سبيلَ الرَّشادِ». كان الإمام الحسين (عليه السلام) ينظر لشؤون الدولة والسياسة وقضايا الأُمّة والقيادة بمنظار القرآن ويرى القيادة أداة ووسيلة كوضع الأُمّة على طريق الهدى والصلاح والعمل على تربية الإنسان وبناء شخصيته وتنظيم الحياة وتطويرها نحو الخير والكمال. كانت رسالة الإمام الحسين (عليه السلام) تتمثَّل في تأكيده للناس معنى الإمامة في الإسلام وصفة الإمام الحقّ في الإسلام، وكان (عليه السلام) يريد أن يختصر المشكلة الإسلامية بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في هذه المسألة باعتبار أنّ الناس لم ينفتحوا على مفهوم دور الإمامة في الإسلام باعتبار أنّه دور يتحرّك في حماية الإسلام من الانحراف ودعوة الناس إلى الإسلام في كلِّ جيل والقيام بالقسط في حياة الناس وواقع الحكم الإسلامي. الإمام الحسين (عليه السلام) الذي قال في وصيته: «أُريدُ أنْ آمُرَ بالمَعروفِ» والمعروف هو كلّ ما أحبّه الله ورضيه ممّا يرفع مستوى الإنسان في مجالاته كلّها، «وأنهَى عن المُنكرِ» والمنكر هو كلّ ما كان ينال سخط الله وينحط بمستوى الانسان إلى أسفل درك. وتلك هي صورة الحركة التي رادها (عليه السلام) أن يطلقها في الأُمّة «فَمَن قبلني بقَبولِ الحقّ فالله أَولى بالحقِّ». إنّ للإمام الحسين (عليه السلام) موقعاً رسالياً في صميم حركة الأنبياء والأولياء تميّز به عن سائر أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، وجعل منه حقيقة خالدة وضميراً حيّاً لكلّ مظلوم، وصرخة حقّ تدوي في وجه الظالمين إلى يوم الدين، وتدل الروايات التي تنقلها الكُتُب الحديثة والفرق الإسلامية في حقّ الإمام الحسين (عليه السلام) على أنّ هناك دوراً رسالياً ومقاماً إلهياً خاصاً أراده الله سبحانه وتعالى ورسوله الصادق الأمين محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) لهذا الإمام لكي يكون ثأر الله القائم، وبه (عليه السلام) وبنهضته المباركة تتكامل شروط الوعي العقائدي للأمّة الإسلامية، وسيتعاظم اندماجها بالرسالة لتنطلق تحت ولايتهم بإرادة صعبة ثائرة، وبعزم أولي العزم نحو إعلاء كلمة الله في الأرض ليكون الدين كلّه لله وحده لا شريك له.