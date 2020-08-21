أصداء النهضة الحسينية.. تنمية للوعي السياسي

إيمانيات

يتحدّث الإمام الحسين (عليه السلام) عن سبب خروجه من المدينة وإعلانه للثورة على الطاغية الظالم، ويُجيبُ على تساؤلاتِ الكثيرين، ويحدِّد هويّة الحركة، ومعالم الانطلاقة، واُسس المواجهة مع النظام الأموي الجديد، ويعلنها للملأ من الناس في رسالة وجّهها لأخيه محمّد بن الحنفيّة. ويؤكِّد فيها أن تردِّي الأوضاع السياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية للأمّة، والإحساس بمسؤولية الإصلاح هي التي دفعته للتحرّك والخروج من المدينة لقيادة المقاومة. فقد جاء في نص الرسالة : «لم أخرج أشِراً ولا بَطِراً، ولا مُفْسِداً ولا ظالِماً، وإنّما خرجتُ لطلبِ الإصلاحِ في أُمّةِ جدِّي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أريدُ أن آمر بالمعروف، وأنهى عن المنكر، وأسيرَ بسيرةِ جدِّي وأبي». فالإسلام يشترط في القائد الذي يقود الأمّة، ويمسك بزمام الأُمور أن يلتزم بقواعد القسط والعدل، ويحترم قوانين الشريعة وإرادة الأمّة، ويلتزم بسيادة القانون، ويتجرّد عن حبّ التسلّط واستغلال المنصب وجعله طريقاً للاثراء والمتع واللّذات والاستئثار. إنّ الأمّة الإسلامية تعرف أنّ الإمامة والقيادة لا تكون إلاّ لرجل قدوة في عمله وخلقه واستيعابه لأحكام الشريعة وقوانيها، وإلاّ لمن توفّرت فيه الحكمة والحنكة السياسية، فكيف يسلم الحسين (عليه السلام) ابن بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وزعيم الأُمّة الّذي تعقد عليه آمالها، وترى في شخصيته القدوة والقيادة لها؟ لذلك رفض الحسين (عليه السلام) مبايعة يزيد وأعلن الثورة والمواجهة، وشرح في كتبه ومراسلاته مع الأقطار والأنصار سبب تحرّكه، ووضّح مبرّرات ثورته، ليفقههم بنظرته السياسية، وتحليله للأوضاع والظروف الّتي صنعتها أجواء التسلّط والانحراف والاستبداد. فقد جاء في رسالته لأهل الكوفة يعرِّفهم بالمواصفات الّتي يجب أن يتصف بها الإمام لينِّمي وعيهم السياسي، ويعرِّف بشخصية القائد الّذي تجب له البيعة والطاعة: «فَلَعَمْري ما الإمامُ إلاّ الحاكِمُ بالكتابِ، القائمُ بالقسطِ، الدائنُ بدينِ الحقِّ، الحابِسُ نفسه على ذاتِ الله». وكتب كتاباً إلى زعماء البصرة وقادة الرأي والمعارضة فيها، وجاء في هذه الرِّسالة:«وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنّة نبيِّه (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنّ السنّةَ قد اُميتَتْ، والبِدْعَةَ قد اُحْيِيَتْ، فإنْ تسمعوا قولي أهدِكُم إلى سبيل الرّشاد». فقد كان الحسين (عليه السلام) يرى القيادة أداة ووسيلة لوضع الأمّة على طريق الهدى والصلاح، والعمل على تربية الإنسان، وبناء شخصيّته، وتنظيم الحياة وتطويرها نحو الخير والكمال. فهو يرى الدولة الإسلامية دولة تقوم على أساس الإسلام، وتستمدُّ منه قوانينها وتشريعاتها وقيمها الحضارية، ويرى أنّ أجهزة السلطة هي القوّة الحامية للمبادئ، والحارسة لأهداف الاُمّة، والموكّلة نيابة عنها بتطبيق القانون وإقامة العدل وتقديم الخدمات، وهي مسؤولة عن كلِّ ذلك أمام الأمّة وأمام الله سبحانه.