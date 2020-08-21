قانون «الدين العام».. قد يمر بمرسوم ضرورة

مال وأعمال

أجابت مصادر مسؤولة لـ«النهار» على سؤال حول كيف ستوفر الحكومة سيولة لتغطية الرواتب والاجور في حال عدم تمرير الدين العام ورفضه بالقول «بالفعل انها معضلة لكن الحكومة تمكنت أخيراً من تدبير سيولة عاجلة قدرها 6 مليارات دينار لانقاذ سيولة الاحتياطي العام التي نفذت بالفعل، لافتة الى أن تلك السيولة وان كانت ضرورية الا أن الأمر يحتاج الى اصلاحات جذرية تحقق استدامة المالية العامة».

وأشارت الى أن تلك السيولة التي تم توفيرها، توزعت بين 3.8 مليارات من تعديلات صندوق احتياطي الأجيال القادمة و2.2 مليار ناتجة عن نقل ملكية بعض الأصول من صندوق الاحتياطي العام الى صندوق الأجيال القادمة.

واستدركت بالقول ان اصلاحات جذرية على هيكل الميزانية العامة بات ضرورة ملحة، وعلى الحكومة القيام بها قبل فوات الأوان، من بينها اصلاح بند الرواتب والأجور عبر تطبيق قانون البديل الاستراتيجي والذي من شأنه وقف الهدر وتحقيق المساواة والعدالة بين موظفي الدولة، لافتة أنه ليس معقولاً أن يتقاضى مهندس في جهة ما أضعاف ما يتقاضاه مهندس آخر وهما يحملان نفس المؤهل ونفس الكادر، مشيرة الى أن بند الرواتب والأجور التهم قرابة 53 في المئة من المصروفات الحكومية لثلاث سنوات ممتدة من 2018/2019 الى 2020/2021، اذ بلغ هذا البند ما يقارب من 35 مليار دينار من اجمالي 65 ملياراً شكلت المصروفات خلال تلك السنوات.

وعلى الرغم من التأكيد على ضرورة انقاذ الوضع الاقتصادي وتدبير السيولة للموازنة العامة للدولة، لفتت المصادر أن السيولة الحالية التي تم تدبيرها لن تفي باحتياجات الحكومة المتزايدة والتي نتج عنها عجزاً فعلياً قدره 4 مليارات دينار في 4 الشهور الأولى من العام المالي الحالي 2020/2021، ما يعني ضرورة التحرك نحو سرعة تمرير قانون الدين العام الذي بات خيار ضرورة لا خيار رفاهية.

وبعد أن أكد وزير المالية براك الشيتتان على أن وضع الميزانية بات صعباً والحكومة قد تواجه مشكلات حقيقية بسبب شح السيولة، مشيراً الى أزمة رواتب قد تواجهها الحكومة خلال نوفمبر، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسهام النقد للحكومة، عاد الوزير الشيتان ليؤكد أن لديها السيولة الكافية لصرف رواتب الموظفين، مضيفاً: أؤكد مجدداً أن رواتب الموظفين والدعوم لن تمس.

وقال انه بناء على الوضع المالي للدولة، فان الأمر يتطلب العمل المشترك بين الحكومة ومجلس الأمة لاقرار رؤية الحكومة في سد العجز وتوفير السيولة المطلوبة. وعلق رئيس عضو المجلس للتخطيط والتنمية ورئيس مجلس ادارة بنك الخليج الأسبق علي رشيد البدر على ما تردد بشأن شح السيولة والتوقعات بأزمة رواتب قادمة في نوفمبر المقبل، بالقول أن عجز السيولة خلال أكتوبر المقبل «أمر وارد». وفيما يتعلق بالحلول المتاحة أمام الحكومة للخروج من ورطة السيولة التي تعانيها منذ فترة أجاب باقتضاب: أتوقع أن تلجأ الحكومة الى مرسوم الضرورة لتمرير قانون الدين العام أو اللجوء للاقتراض من صندوق الأجيال القادمة. وشدد البدر، في وقت سابق، على أهمية الاصلاحات المالية والاقتصادية لتحسين التصنيف الائتماني واصلاح الخلل الهيكلي في الميزانية العامة للدولة، بالقول أن أهم مشروع للاصلاح الاقتصادي المطلوب هو مشروع كويت جديدة 2035 وكذلك التخصيص العام والذي يسعى الى تقليص التزامات الدولة المالية والادارية من خلال نقل ملكية وادارة 50 في المئة من الأنشطة الاقتصادية والخدمية الى المواطنين. وقال «لا يوجد اصلاح غير تنفيذ هذا المشروع رسمياً، مبيناً أن مجرد الاعلان عن تنفيذ المشروع رسمياً لهو كفيل بتحقيق ذلك التحسين المطلوب خلال أشهر قليلة».

