ترامب يعوّل على «وول ستريت» للفوز برئاسة ثانية

مال وأعمال

بعد أسابيع شهدت استطلاعات الرأي فيها تفوقا ملحوظا لمرشح الرئاسة الديموقراطي جو بايدن في مواجهة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، شهدت الأيام الأخيرة انكماشاً في الفارق بين المرشحين، ساهم في تحقيقه ماراثون قوي لأسعار الأسهم الأميركية، وتوقعات باجراء تخفيضات ضريبية على أرباح البورصة، وتزايد التوقعات بأن تمثل الفترة الحالية ذروة حالات الاصابة في الولايات المتحدة، الأمر الذي يبشر بانتعاش قريب للاقتصاد، طال انتظار ترامب له.

وبعد الاغلاق الكبير في منتصف شهر مارس الماضي، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا، تحمس ترامب لاعادة فتح الاقتصاد في أسرع وقت، أملاً في استعادة ملايين الوظائف التي فُقدت، بعدما أغلقت المصانع والشركات والمحال أبوابها، واختفى الطلب على أغلب الخدمات بسبب حبس المواطنين في منازلهم، الا أن ظهور موجة جديدة من حالات الاصابة بالفيروس في العديد من الولايات كاد يطيح بآمال الرئيس الأكثر جدلاً في تاريخ الولايات المتحدة في استعادة الاقتصاد لنشاطه قبل انتخابات نوفمبر القادم.

لكن خلال الأسابيع الأخيرة، منحت سوق الأسهم ترامب وفريقه قبلة حياة، حيث تمكنت مؤشراتها الرئيسة من تسجيل أعلى مستوياتها على الاطلاق، قبل مرور خمسة أشهر على أقل نقطة وصلت اليها، حين بدأ الوباء في حصد أرواح الأميركيين بصورة لم يتخيلها أحد قبل أن تحدث.

ورغم محاولات ترامب المتكررة لاستغلال ارتفاع أسعار الأسهم، باعتبارها أهم المؤشرات الاقتصادية التي يرسي عليها دعائم حملته الانتخابية، لا يجد المواطنون، الذين ما زال أكثر من 16 مليوناً منهم يعانون من البطالة، وأغلق الآلاف منهم شركاتهم الصغيرة لأجل غير مسمى، وانتهى برنامج الاعانات الاستثنائية الذي كان بمثابة تعويض لهم عن الدخل المفقود، انعكاساً لقفزات أسعار الأسهم في الاقتصاد الحقيقي من حولهم.

ويقول براد نيومان، مدير استراتيجيات الأسواق لشركة ألجير لادارة الصناديق بنيويورك، ان «وول ستريت ليست مرآة للاقتصاد، نظراً لانخفاض وزن الشركات الأكثر تضرراً من أزمة الوباء، مثل المولات التجارية والفنادق وشركات الطيران، في مؤشرات سوق الأسهم».

