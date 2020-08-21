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مال وأعمال

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حزم إنقاذ


ساعدت حزم الانقاذ بتريليونات الدولارات، وتدخلات بنك الاحتياط الفيدرالي في أسواق الأسهم، بخلاف تخفيض معدلات الفائدة الى مستويات صفرية، على محو كل الخسائر التي لحقت بها خلال أزمة الوباء، أنهى مؤشر «اس آند بي 500» تعاملات يوم الثلاثاء على أعلى مستوى في تاريخه، رغم أن الشركات التي انخفضت أسعار أسهمها كانت أكثر من تلك التي ارتفعت أسعار أسهمها، الا أن الوزن الأكبر لعمالقة التكنولوجيا، أمازون وألفابيت، الشركة الأم لغوغل، وآبل ومايكروسوفت وفيسبوك، التي تمثل معاً أكثر من خمس قيمة المؤشر، والتي شهدت أسعار أسهمها ارتفاعات كبيرة خلال الأسبوع الأخير، تسبب في تسجيل العلامة الجديدة لمؤشر الأسهم الأميركية الأكثر شمولاً.


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